Едкий дым от пожара на нефтебазе под Каменском дошел до города Шахты

Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город. Потоки воздуха идут как раз с севера на юг — от Каменска к Шахтам. Вероятно, за это время дым уже преодолел расстояние в 70 километров. Очевидно, в самом Каменске дела с задымлением обстоят еще хуже.