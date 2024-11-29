Едкий дым от пожара на нефтебазе под Каменском дошел до города Шахты

Posted 29 ноября, 11:41
Published 29 ноября, 11:41
Modified 29 ноября, 11:43
Updated 29 ноября, 11:43
ЧП на нефтебазе случилось после атаки беспилотников. В соцсетях очевидцы делились кадрами полыхающего резервуара с топливом. Пламя было настолько большим, что весь горизонт окрасился ярким заревом. Столб дыма видно за десятки километров, как и поднимающийся вверх огонь.
Через несколько часов после происшествия, около 10:00 мск жители города Шахты пожаловались в комментариях telegram-канала «Ростов Вкурсе», что дым добрался и до них.
— Мы все видим. Шахты заволокло, — написал один из горожан к сообщению о пожаре на нефтебазе.
Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город. Потоки воздуха идут как раз с севера на юг — от Каменска к Шахтам. Вероятно, за это время дым уже преодолел расстояние в 70 километров. Очевидно, в самом Каменске дела с задымлением обстоят еще хуже.
Подобная ситуация наблюдалась в августе, когда горела нефтебаза в Пролетарске. В тот раз под смогом оказались сразу несколько городов: Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, — а также расположенные поблизости небольшие населенные пункты.