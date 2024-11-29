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Posted 29 ноября, 11:41

Published 29 ноября, 11:41

Modified 29 ноября, 11:43

Updated 29 ноября, 11:43

Из-за пожара на нефтебазе в Каменске едкий дым накрыл город Шахты

Едкий дым от пожара на нефтебазе под Каменском дошел до города Шахты

29 ноября 2024, 11:41
Фото: видео t.me/rushahty. Изображение Midjourney. Из-за пожара на нефтебазе в Каменске едкий дым накрыл город Шахты
Черный едкий дым от пожара на нефтебазе в Каменске-Шахтинском разносится по всей округе. По словам местных жителей, смог накрыл город Шахты утром 29 ноября.

ЧП на нефтебазе случилось после атаки беспилотников. В соцсетях очевидцы делились кадрами полыхающего резервуара с топливом. Пламя было настолько большим, что весь горизонт окрасился ярким заревом. Столб дыма видно за десятки километров, как и поднимающийся вверх огонь.

Через несколько часов после происшествия, около 10:00 мск жители города Шахты пожаловались в комментариях telegram-канала «Ростов Вкурсе», что дым добрался и до них.

— Мы все видим. Шахты заволокло, — написал один из горожан к сообщению о пожаре на нефтебазе.
Видео: Изображение Midjourney. Из-за пожара на нефтебазе в Каменске едкий дым накрыл город Шахты
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Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город.Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город.
Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город.

Судя по направлению ветра в Каменске-Шахтинском, смог действительно мог распространиться на другой город. Потоки воздуха идут как раз с севера на юг — от Каменска к Шахтам. Вероятно, за это время дым уже преодолел расстояние в 70 километров. Очевидно, в самом Каменске дела с задымлением обстоят еще хуже.

Подобная ситуация наблюдалась в августе, когда горела нефтебаза в Пролетарске. В тот раз под смогом оказались сразу несколько городов: Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, — а также расположенные поблизости небольшие населенные пункты.

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