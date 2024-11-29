Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

Участок гидравлического сооружения, подлежащий реконструкции, располагается в Мартыновском районе Ростовской области. Его общая длина составляет 11,87 километра. По словам эксперта Главгосэкспертизы Николая Волгина, на данном этапе планируется восстановление не только участка канала, но и водовыпусков, ливнепровода и водосбора.