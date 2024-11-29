Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

Posted 29 ноября, 17:50
Published 29 ноября, 17:50
Modified 29 ноября, 17:52
Updated 29 ноября, 17:52
Участок гидравлического сооружения, подлежащий реконструкции, располагается в Мартыновском районе Ростовской области. Его общая длина составляет 11,87 километра. По словам эксперта Главгосэкспертизы Николая Волгина, на данном этапе планируется восстановление не только участка канала, но и водовыпусков, ливнепровода и водосбора.
Застройщиком выступит Управление «Ростовмелиоводхоз», а генпроектировщиком — ООО «Донсельхозводстрой».
Добавим, что Донской канал введен в эксплуатацию в 1958 году, а начиная с 2006 года поэтапно реконструируется.
До этого экспертиза одобрила проект завода по производству безалкогольных напитков в Аксайском районе.