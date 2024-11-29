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Posted 29 ноября, 17:50

Published 29 ноября, 17:50

Modified 29 ноября, 17:52

Updated 29 ноября, 17:52

Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского канала

Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

29 ноября 2024, 17:50
Фото: Главгосэкспертиза России. Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского канала
Третий этап реконструкции Донского магистрального канала получил положительное заключение государственной экспертизы, информирует пресс-служба ведомства.

Участок гидравлического сооружения, подлежащий реконструкции, располагается в Мартыновском районе Ростовской области. Его общая длина составляет 11,87 километра. По словам эксперта Главгосэкспертизы Николая Волгина, на данном этапе планируется восстановление не только участка канала, но и водовыпусков, ливнепровода и водосбора.

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Застройщиком выступит Управление «Ростовмелиоводхоз», а генпроектировщиком — ООО «Донсельхозводстрой».

Добавим, что Донской канал введен в эксплуатацию в 1958 году, а начиная с 2006 года поэтапно реконструируется.

До этого экспертиза одобрила проект завода по производству безалкогольных напитков в Аксайском районе.

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