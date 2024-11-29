Искусственный интеллект Совкомбанка ускорил кредитование бизнеса

«В условиях жесткой конкуренции в сегменте МСБ и корпоративных клиентов банки сталкиваются с необходимостью ускорять принятие решений и упрощать процедуры кредитования. Каждый день промедления означает потерю клиентов, которые получают решения у конкурентов быстрее. Традиционный подход больше не справляется с объемами и скоростью обработки данных, что делает цифровизацию обязательной.