Как распланировать отпуск работникам из Ростова, чтобы не потерять в доходах

Posted 29 ноября, 08:49
Published 29 ноября, 08:49
Modified 29 ноября, 08:51
Updated 29 ноября, 08:51
Стандартный оплачиваемый отпуск для работающих россиян длится 28 дней. Однако он может быть и больше. Люди с инвалидностью могут находиться в отпуске 30 дней, а несовершеннолетние — 31 день. 30 дней в году могут отдыхать с сохранением должности судьи, прокуроры, работники следственного комитета. Отпуск военнослужащих или росгвардейцев может длиться от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет. Стаж влияет и на длительность отдыха спасателей: 30, 35 или 40 дней. На самые длинные отпуска могут рассчитывать сотрудники сферы образования: научные сотрудники с ученой степенью и работающие в государственном научном учреждении могут уходить в отпуск на 36 или 48 рабочих дней, а педагоги на 42 или 56 дней.
В некоторых случаях работодатель может продлить сотруднику оплачиваемый отпуск: если тот трудится в условиях Крайнего Севера, условия труда опасные или вредные, рабочий график ненормированный, или законодательство обязывает продлять отпуск определенным категориям работников. Например, шахтеры Ростовской области могут рассчитывать на 28 дней основного календарного отпуска и еще 24 дня за работу в подземных условиях. Общая продолжительность оплачиваемого отпуска — 52 дня.
Узнать точную продолжительность своего отпуска можно в отделе кадров.
«Работодатель не имеет права отказывать сотруднику в дополнительном оплачиваемом отпуске, если есть основания для продления. В противном случае — это нарушение трудового законодательства», — отмечает ростовский юрист Юрий Мартынов.
Задумываться о том, как распределить отпуск дончанам пора уже в ноябре. График отпусков должен быть сформирован строго за две недели до конца текущего года.
При этом один из периодов отдых должен быть не короче 14 календарных дней.
Основное удобство графика отпусков заключается в том, что сотруднику не нужно писать заявление. Напротив, работодатель сам будет обязан напоминать работникам о начале отпуска за две недели до его начала.
Распределить почти целый месяц отпуска, да еще и так, чтобы потом не пугаться поступления крошечной зарплаты, задача нелегкая. Корреспондент RostovGazeta пообщался с главным бухгалтером одного из ростовских трудовых предприятий Натальей Рыбинцевой и узнал, когда оплачиваемый отдых будет самым выгодным.
«Ключевое правило, которое надо понимать при планировании отпуска: оплата отпуска рассчитывается по календарным дням, в то время как зарплата — по рабочим. Поэтому отпускные всегда меньше», — поясняет специалист.
Наталья Рыбинцева добавляет, что самый выгодный отпуск будет в те месяцы, когда рабочих дней больше всего.
Эксперт не рекомендует уходить в отпуск в 2025 году в январе и мае. В эти месяцы дончане и без того будут иметь по восемь и шесть дней дополнительных выходных.
«Лучше всего отпуска планировать на февраль, март, апрель, июль, август, сентябрь или октябрь. В эти месяце нет дополнительных выходных дней, и сотрудники успеют больше поработать», — говорит Наталья Рыбинцева.
Однако на отдыхе можно не только не потерять в зарплате, но еще и заработать. Нужно только все правильно рассчитать. Для этого нужно вычислить свой средний дневной заработок по такой формуле: доход за расчетный период (то есть 12 месяцев до начала отпуска) /время выработки в календарных днях.
Чтобы было понятнее, бухгалтер предлагает пример:
Доход работника за расчетный период составляет 520 тысяч рублей. При условии, что за год он ни разу не уходил на больничный, в неоплачиваемый отпуск и полностью отработал все 12 месяцев. Чтобы посчитать точное количество отработанных календарных дней, количество отработанных месяцев нужно умножить на среднее число календарных дней в месяце за вычетом праздников — 29,3 дня. В результате получим 351,6 отработанных календарных дней.
520 000 р/351,6 дней = 1478,95 ₽. Столько будет стоить 1 день оплачиваемого отпуска.
Чтобы рассчитать, сколько работник может потерять или приобрести в зарплате за время отпуска, необходимо выбрать месяц и при помощи производственного календаря посчитать, сколько рабочих дней (без учета выходных и праздничных) в месяце.
«Возьмем ростовчанина с окладом 40 тысяч рублей и отработавшего полностью 12 месяцев, который хочет взять отпуск сентябре с 1 по 10 число», — говорит бухгалтер.
Формула расчета будет выглядеть так:
10 дней × 40 000 руб. / (12 мес. × 29,3) 351,6 = 1,137,7 руб.
Отпускные за 10 дней составят примерно 11 377 руб.
За 1 рабочий день в сентябре ростовчанин из примера мог бы заработать 1818,2 руб.
Эта сумма рассчитана по формуле: 40 000 руб./ 22 рабочих дня = 1818,2 руб.
С 1 по 14 сентября только 8 рабочих дней.
Если бы сотрудник в это время работал, он бы получил 14 545 руб.
В этом случае на отпуске человек может потерять 3168 руб.
«Если бы этот ростовчанин взял отпуск с 6 по 15 сентября, результат был бы другой. Потому что в этом периоде четыре выходных дня и шесть рабочих», — говорит бухгалтер.
Соответственно, за это время человек смог бы заработать только 10 909,2 рубля. При неизменной сумме отпускных на отдыхе можно заработать около 468 рублей.
«Никто не запретит вам включать в свой отпуск любое количество выходных, которое входит в подходящие даты. Если не хотите отдыхать в ущерб зарплате — лучше сначала внимательно просчитать, что вы можете потерять или заработать на отпуске», — заключает эксперт.
Наталья Рыбинцева советует заранее просчитать стоимость рабочего дня в каждый месяц года и выбирать время для отпуска в соответствии с получившимися суммами. Как правило, самый дешевый рабочий день в те месяцы, когда наибольшее количество рабочих дней.
Ранее RostovGazeta писала о том, куда уехать на новогодние каникулы из Ростова.