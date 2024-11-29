Как распланировать отпуск работникам из Ростова, чтобы не потерять в доходах

Стандартный оплачиваемый отпуск для работающих россиян длится 28 дней. Однако он может быть и больше. Люди с инвалидностью могут находиться в отпуске 30 дней, а несовершеннолетние — 31 день. 30 дней в году могут отдыхать с сохранением должности судьи, прокуроры, работники следственного комитета. Отпуск военнослужащих или росгвардейцев может длиться от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет. Стаж влияет и на длительность отдыха спасателей: 30, 35 или 40 дней. На самые длинные отпуска могут рассчитывать сотрудники сферы образования: научные сотрудники с ученой степенью и работающие в государственном научном учреждении могут уходить в отпуск на 36 или 48 рабочих дней, а педагоги на 42 или 56 дней.