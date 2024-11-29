«Ломать — не строить»: в Ростове за 5 миллионов могут снести крепкий дом без трещин

Posted 29 ноября, 12:12
Published 29 ноября, 12:12
Modified 29 ноября, 13:26
Updated 29 ноября, 13:26
Однако, как оказалось, бывает и наоборот. У кирпичного дома на улице Козлова, 63А в Октябрьском районе Ростова совсем иная история.
В 2007 году дом признали аварийным.
«Сперва его хотели реконструировать. Все же понимают, что дом нормальный и хороший. Однако за эти годы решить вопрос о снятии клейма аварийности никто так и не смог», — отмечает житель дома Александр Андрющенко.
По словам собеседника, с 2009 года из дома стали выезжать жильцы.
«Всем попросту надоело жить в постоянном напряжении и на нервах. Люди и писали, и жаловались, но все оказывалось бесполезно», — отмечает собеседник.
Однако надежда на сохранение дома у Александра не угасала. Ростовчанин вспоминает, как при Сергее Горбане дом пытались спасти. По словам собеседника, нашелся даже инвестор — коммерсант, который решил пристроить к объекту два этажа.
«Два года велись подготовительные работы. А потом власть сменилась — на пост мэра пришел Кушнарев. Я тоже был у него на приеме. И он сказал, что я могу жить в этом доме пока ищут инвестора», — говорит Андрющенко.
Потом снова сменился руководитель города и началась пандемия.
«С вопросом о сохранении здания я приходил и на прием к Юрию Овчинникову. Он познакомился с домом и тоже поразился, как такой хороший дом могли признать аварийным», — рассказывает ростовчанин.
Александра Андрющенко сегодня называют «народным сторожем». Он остался единственным из жильцов, кто продолжает заботиться о доме на Козлова. Следит за тем, чтобы здесь не побили окна, не выбили двери.
Дом на Козлова в Ростове и сегодня производит ощущение жилого. Здесь ухоженный двор, чистый и благоустроенный подъезд, покрашенные двери и крепкий фасад, будто люди и сегодня тут живут.
Вопрос сохранения дома для ростовчанина — принципиальный. Ведь он не только живет, но и буквально родился в нем.
Однако, по словам собеседника, с понедельника, 2 декабря 2024 года, дом начнут сносить.
«Я не знаю, что произошло, но ощущение такое, будто кто-то спешно заметает следы. Есть много чего интересного, возникает много вопросов. Сейчас разыграли тендер, и с понедельника этот хороший, добротный дом начнут ломать», — комментирует Александр.
По информации «СПАРК-Маркетинг», публикация о поиске подрядчика для сноса дома на Козлова появилась 28 октября. На снос дома МКУ «УЖКХ» Октябрьского района собиралось направить более 5,5 миллиона рублей.
Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул двумя индикаторами. Часть документов была недоступна для поиска. А победу в торге одержал участник не с минимальной ценой.
В торге на снос дома соревновались шесть участников. Самая минимальная цена из предложенных, по данным «СПАРК-Маркетинга», составила 3,9 миллиона рублей. Также было предложение снести дом за 4,4 миллиона рублей. Однако победителем госзакупки стал участник, предложивший выполнить работы за 5 миллионов рублей.
«Об этом доме я узнал в 2022 году, когда мы, как члены комиссии, обходили аварийные дома на Козлова и Мечникова. Да, мы видели дома с трещиной, в которых живут люди. Видели дома, из которых кто-то отселен, а кто-то нет. А тут подходим к дому на Козлова, 63А и видим — ни одного выбитого стекла, растут цветочки на клумбах, все покрашено и ухожено. Этот дом и близко не аварийный! Но есть решение суда, и людей из него отселили», — отмечает председатель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин.
Более того, сюжет об этом доме в 2023 году показали по федеральному телевидению.
«Все знают, что этот дом не аварийный, и говорят о том, что действительно, произошла нелепость! Как можно сносить такой дом, превратив больше трех десятков квартир в строительный мусор? Это жилье можно отдать под переселенческий фонд, под мастерские художников, под нужды географического общества и многого другого», — констатирует Александр Кожин.
С вопросом о том, почему дом на Козлова, 63А признали аварийным и решили снести, редакция направила официальный запрос в администрацию Ростова.
Информация уточняется.