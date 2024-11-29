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Posted 29 ноября, 11:09

Published 29 ноября, 11:09

Modified 29 ноября, 11:11

Updated 29 ноября, 11:11

Мировые хиты Франции, стендап и слэм под хардкор: куда сходить в Ростове

Мировые хиты Франции, стендап и слэм под хардкор: куда сходить в Ростове в декабре

29 ноября 2024, 11:09
Фото: Unsplash. Мировые хиты Франции, стендап и слэм под хардкор: куда сходить в Ростове
В ближайшую неделю в Ростове-на-Дону запланированы концерты и стендап-выступление. RostovGazeta сделала подборку самых интересных мероприятий, которые можно посетить через несколько дней.

Пьер Эдель. Мелодии Франции. Вокал, рояль, струнный квартет (6+)

30 ноября, 19:00, Большой зал Ростовской филармонии (улица Большая Садовая, 170).

Пьер Эдель — известный французский певец с уникальным тембром, получивший широкую известность после участия в шоу «Голос» (The Voice) во Франции, Украине и даже России. Он впервые посетит Ростов-на-Дону с концертной программой. Музыкант исполнит легендарные песни родной страны. Это и партия из мюзикла «Нотр-Дам де-Пари», и чарующие песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Селин Дион, Гару. Отдельное внимание — культовой композиции «Voyage, Voyage» французской певицы Desireless.

До выступления остались считанные дни, но билеты еще есть. Их стоимость начинается от 1700 рублей и заканчивается 4000 рублей.

Lida (16+)

1 декабря, 19:00, Кроп Арена (проспект Шолохова, 270/1).

Музыкант из столицы Николай Ромадов под псевдонимом Lida известен такими треками как «Влюблино», «Еврохит», ЧСВ и другими. Lida пишет музыку в жанре хэппи хардкора и хип-хопа, синти-панка и электроник-рока.

Купить билеты на танцпол можно за 2300 рублей или сэкономить, взяв парный билет за 4200 рублей. Их осталось около 150 штук. Места на балконах стоят по 3500 рублей (38 билетов). А занять столик можно за 3200 рублей (5 билетов).

Николай Ромадов, известный под псевдонимом LidaНиколай Ромадов, известный под псевдонимом Lida
Николай Ромадов, известный под псевдонимом Lida. Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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«Евгений Чебатков. При всем уважении» (16+)

2 декабря, 19:00, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).

Стендап-комик Евгений Чебатков выступит с программой «При всем уважении» на Сельмаше. Артист известен ярким стилем и оригинальными шутками. Примечательно, что Евгений не прибегает к пошлости и нецензурной брани во время шоу, поэтому прийти на стендап можно всей семьей.

Большая часть билетов уже продана: осталось около сотни. Можно выбрать места на балконе (от 2000 до 2500 рублей), бельэтаже (от 2500 до 2800 рублей) и в партере (от 3000 до 4000 рублей). Также есть один билет за 4200 рублей в партере. Это место будет ближе всего к сцене из тех, что остались.

Евгений ЧебатковЕвгений Чебатков
Евгений Чебатков. Фото: Standcomi2/cc by 4.0/wikimedia.org

Какие еще концерты запланированы

Немного скромнее пройдет выступление Сергея Дубровина (12+), известного песней «Ах, какая женщина!» Артист приедет к 19:00 мск 29 ноября в кафе «Ростов» (проспект Буденновский, 59). Концерт на втором этаже обойдется поклонникам в 1300 рублей.

А следующим вечером, в 18:00 мск 30 ноября, ростовчане смогут услышать песни ансамбля «Донцы» с заслуженной артисткой Ингушетии Гаянэ Джаникян (12+). Программа называется «Кабы знала я, кабы ведала». Выступление пройдет Малом зале Ростовской филармонии (улица Большая Садовая, 170).

Ансамбль «Донцы»Ансамбль «Донцы»
Ансамбль «Донцы». Фото: donland.ru

Ранее RostovGazeta рассказывала, как можно провести выходные в донской столице.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Концерт#Музыка#Франция
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