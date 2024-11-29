Мировые хиты Франции, стендап и слэм под хардкор: куда сходить в Ростове в декабре

Большая часть билетов уже продана: осталось около сотни. Можно выбрать места на балконе (от 2000 до 2500 рублей), бельэтаже (от 2500 до 2800 рублей) и в партере (от 3000 до 4000 рублей). Также есть один билет за 4200 рублей в партере. Это место будет ближе всего к сцене из тех, что остались.