Мороз до -6 и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область

Posted 29 ноября, 04:54
Published 29 ноября, 04:54
Modified 29 ноября, 04:56
Updated 29 ноября, 04:56
Осадки начнутся уже в ночь на 29 ноября. В основном дождь и мокрый снег обещают в восточной части региона. К нему относятся Волгодонской, Дубовский, Орловский и соседние с ними районы. Температура воздуха опустится местами до -3 градусов, при прояснениях — даже до -6.
Днем столбик термометра поднимется до +3. Однако в некоторых муниципалитетах даже в светлое время суток сохранится мороз около -2 градусов. Вероятно, речь идет о северных районах (Шолоховский, Боковский, Чертковский).
Из-за перепада температуры ночью и утром ожидается густой туман. На дорогах после осадков и заморозков появится гололед. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными в дальних поездках.
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