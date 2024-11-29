Мороз до -6 и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область

Осадки начнутся уже в ночь на 29 ноября. В основном дождь и мокрый снег обещают в восточной части региона. К нему относятся Волгодонской, Дубовский, Орловский и соседние с ними районы. Температура воздуха опустится местами до -3 градусов, при прояснениях — даже до -6.