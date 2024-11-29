rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 04:54

Published 29 ноября, 04:54

Modified 29 ноября, 04:56

Updated 29 ноября, 04:56

Мороз до -6 и мокрый снег и надвигаются на Ростовскую область

Мороз до -6 и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область

29 ноября 2024, 04:54
Фото: 1MI. Мороз до -6 и мокрый снег и надвигаются на Ростовскую область
В течение суток 29 ноября в Ростовской области выпадет мокрый снег и ударит мороз. Подробный прогноз погоды на ближайшие сутки опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Осадки начнутся уже в ночь на 29 ноября. В основном дождь и мокрый снег обещают в восточной части региона. К нему относятся Волгодонской, Дубовский, Орловский и соседние с ними районы. Температура воздуха опустится местами до -3 градусов, при прояснениях — даже до -6.

Днем столбик термометра поднимется до +3. Однако в некоторых муниципалитетах даже в светлое время суток сохранится мороз около -2 градусов. Вероятно, речь идет о северных районах (Шолоховский, Боковский, Чертковский).

После снегопада Ростовскую область накроют дожди
Узнать подробнее

Из-за перепада температуры ночью и утром ожидается густой туман. На дорогах после осадков и заморозков появится гололед. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными в дальних поездках.

Ранее RostovGazeta рассказывала, какую погоду ждать в декабре.

Читайте также:
Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую областьНовая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую областьСтал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Погода#Прогноз#Гололед#Осадки#Автомобилисты#Туман#Мороз#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика