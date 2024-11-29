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Posted 29 ноября, 08:58

Published 29 ноября, 08:58

Modified 29 ноября, 09:00

Updated 29 ноября, 09:00

Тренер «Спартака» должен «Ростов арене» 70 тысяч рублей за разбитую скамейку запасных

На «Ростов-Арене» оценили ущерб, нанесенный тренером «Спартака» Станковичем

29 ноября 2024, 08:58
Фото: ФК «Ростов». Тренер «Спартака» должен «Ростов арене» 70 тысяч рублей за разбитую скамейку запасных
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович нанес ущерб имуществу «Ростов-Арены» примерно на 70 тысяч рублей, повредив элемент скамьи запасных. Об этом сообщил «Матч ТВ» директор стадиона Геннадий Попов.

Директор ростовского стадиона Геннадий Попов сообщил, что стекло на скамье запасных быстро починили, благодаря имевшемуся в наличии запасному элементу. Ущерб оценили в сумму около 70 тысяч рублей. Директор ростовского стадиона также добавил, что претензий к тренеру «Спартака» у него не имеется.

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Ранее RostovGazeta сообщала об эмоциональной реакции тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, которая последовала после одного из решений главного арбитра матча Сергея Карасева. Он приостановил атаку москвичей во время ответного поединка против футбольного клуба «Ростов».

Сообщалось, что главный тренер Станкович сломал элемент скамьи запасных из оргстекла, ударив по нему кулаком. Однако после этого он принес извинения за порыв гнева и сказал, что готов частично возместить ущерб «Ростов-Арене».

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