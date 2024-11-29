На «Ростов-Арене» оценили ущерб, нанесенный тренером «Спартака» Станковичем

Директор ростовского стадиона Геннадий Попов сообщил, что стекло на скамье запасных быстро починили, благодаря имевшемуся в наличии запасному элементу. Ущерб оценили в сумму около 70 тысяч рублей. Директор ростовского стадиона также добавил, что претензий к тренеру «Спартака» у него не имеется.