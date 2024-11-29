На «Ростов-Арене» оценили ущерб, нанесенный тренером «Спартака» Станковичем

Posted 29 ноября, 08:58
Published 29 ноября, 08:58
Modified 29 ноября, 09:00
Updated 29 ноября, 09:00
Директор ростовского стадиона Геннадий Попов сообщил, что стекло на скамье запасных быстро починили, благодаря имевшемуся в наличии запасному элементу. Ущерб оценили в сумму около 70 тысяч рублей. Директор ростовского стадиона также добавил, что претензий к тренеру «Спартака» у него не имеется.
Ранее RostovGazeta сообщала об эмоциональной реакции тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, которая последовала после одного из решений главного арбитра матча Сергея Карасева. Он приостановил атаку москвичей во время ответного поединка против футбольного клуба «Ростов».
Сообщалось, что главный тренер Станкович сломал элемент скамьи запасных из оргстекла, ударив по нему кулаком. Однако после этого он принес извинения за порыв гнева и сказал, что готов частично возместить ущерб «Ростов-Арене».