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Posted 29 ноября, 15:35

Published 29 ноября, 15:35

Modified 29 ноября, 15:37

Updated 29 ноября, 15:37

На выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов

На выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов

29 ноября 2024, 15:35
Фото: rostovgazeta.ru. На выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов
На этих выходных в Ростовской области резко ухудшится погода: поднимется сильный ветер, температура воздуха опустится до -7 градусов и появится гололед, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Суббота, 30 ноября, пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, изморозь и гололедица на дорогах. Днем температура воздуха составит до -2…+3 градуса, а ночью — до -6…+3 градуса. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 1 декабря, дождей и снегопадов не ожидается. В дневное время воздух прогреется до -3…+4 градуса, а в ночное — охладится до -7…+1 градуса. Восточный ветер усилится до 12 метров в секунду.

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До этого RostovGazeta рассказала о том, куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных. Подробнее об экскурсиях, кинопремьерах и концертах в нашем материале.

Ранее синоптик Назарова сообщила о морозах до -19 в Ростовской области в декабре.

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