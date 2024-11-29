На выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов

Posted 29 ноября, 15:35
Published 29 ноября, 15:35
Modified 29 ноября, 15:37
Updated 29 ноября, 15:37
Суббота, 30 ноября, пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, изморозь и гололедица на дорогах. Днем температура воздуха составит до -2…+3 градуса, а ночью — до -6…+3 градуса. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
В воскресенье, 1 декабря, дождей и снегопадов не ожидается. В дневное время воздух прогреется до -3…+4 градуса, а в ночное — охладится до -7…+1 градуса. Восточный ветер усилится до 12 метров в секунду.
До этого RostovGazeta рассказала о том, куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных. Подробнее об экскурсиях, кинопремьерах и концертах в нашем материале.
Ранее синоптик Назарова сообщила о морозах до -19 в Ростовской области в декабре.