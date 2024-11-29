Названы продукты, цены на которые взлетели в Ростовской области в ноябре

Posted 29 ноября, 14:48
Published 29 ноября, 14:48
Modified 29 ноября, 14:50
Updated 29 ноября, 14:50
Больше всего увеличилась стоимость сливочного масла — на 33 рубля. Если 5 ноября его продавали в среднем по 963 рубля за килограмм, то к концу месяца по 996. На 21 рубль выросли в цене твердые сорта сыров — с 794 до 815.
Еще на семь рублей подорожала мороженая рыба (263 рубля за кило вместо 256) и творог (439 вместо 432). Лук и сметана подскочили в цене на пять рублей (с 40 до 45 и с 337 до 342 соответственно). А баранина и охлажденные куры — на четыре (759 вместо 755 рублей и 194 вместо 190).
Литр подсолнечного масла теперь стоит 135 рублей, хотя в начале ноября за него просили примерно 132. Капуста подорожала до 46 рублей (было — 43). А за килограмм говядины просят около 575 рублей, хотя несколько недель назад хватало 572. Также на несколько рублей подорожало молоко. Раньше его можно было купить за 82 рубля пастеризованное и за 101 — стерилизованное. Теперь оно обойдет в 84 и 104 рубля соответственно.
На пару рублей увеличилась стоимость яблок (до 110), картофеля (до 58), яиц (до 105 рублей за десяток). А килограмм моркови подскочил в цене всего на рубль — до 45.
Неизменной осталась стоимость говядины (376 рублей), вареной колбасы (536 рублей), сахара (68 рублей), соли (21 рубль), пшеничной муки (46 рублей), хлеба (81-90 рублей в зависимости от сорта), пшена (51 рубль), гречки (62 рубля) и вермишели (105 рублей).
А вот некоторые продукты даже подешевели. Например, копченая колбаса, которую раньше покупали за 627 рублей, сейчас стоит 626. Также на один рубль упала цена на маргарин: 237 рублей вместо 238.