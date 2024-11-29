Названы продукты, цены на которые взлетели в Ростовской области в ноябре

Литр подсолнечного масла теперь стоит 135 рублей, хотя в начале ноября за него просили примерно 132. Капуста подорожала до 46 рублей (было — 43). А за килограмм говядины просят около 575 рублей, хотя несколько недель назад хватало 572. Также на несколько рублей подорожало молоко. Раньше его можно было купить за 82 рубля пастеризованное и за 101 — стерилизованное. Теперь оно обойдет в 84 и 104 рубля соответственно.