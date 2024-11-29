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Posted 29 ноября, 04:05

Published 29 ноября, 04:05

Modified 29 ноября, 05:36

Updated 29 ноября, 05:36

Нефтебаза горит в Каменске-Шахтинском после атаки беспилотников

Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников

29 ноября 2024, 04:05
Фото: 1MI. Нефтебаза горит в Каменске-Шахтинском после атаки беспилотников
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
В Ростовской области после ночной атаки беспилотников вспыхнул крупный пожар на промышленном объекте, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего за ночь средства ПВО отразили атаку минимум 30 боевых беспилотников на территории региона. На этот раз целью врага стали объекты инфраструктуры на северо-западе области.

В результате повреждения получила кровля дома, в котором никто не проживал в хуторе Масоловка. В Тарасовском районе обломки БПЛА упали на подворье частного дома и повредили остекление.

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Около 4.45 мск врио губернатора проинформировал о пожаре на крупной промышленном объекте. В Каменском районе горит нефтебаза, задействованы более 100 человек дежурно-спасательных подразделении и 38 единиц техники.

Напомним, что крупный пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским уже тушили в августе 2024 года. Тогда потребовалось две недели, чтобы справиться с огнем.

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