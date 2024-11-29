Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников

Posted 29 ноября, 04:05
Published 29 ноября, 04:05
Modified 29 ноября, 05:36
Updated 29 ноября, 05:36
Всего за ночь средства ПВО отразили атаку минимум 30 боевых беспилотников на территории региона. На этот раз целью врага стали объекты инфраструктуры на северо-западе области.
В результате повреждения получила кровля дома, в котором никто не проживал в хуторе Масоловка. В Тарасовском районе обломки БПЛА упали на подворье частного дома и повредили остекление.
Около 4.45 мск врио губернатора проинформировал о пожаре на крупной промышленном объекте. В Каменском районе горит нефтебаза, задействованы более 100 человек дежурно-спасательных подразделении и 38 единиц техники.
Напомним, что крупный пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским уже тушили в августе 2024 года. Тогда потребовалось две недели, чтобы справиться с огнем.