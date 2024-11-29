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Posted 29 ноября, 07:31

Published 29 ноября, 07:31

Modified 29 ноября, 07:33

Updated 29 ноября, 07:33

Омбудсмен одобрил новую систему обеспечения безопасности в школах Ростовской области

Омбудсмен рассказал об усилении мер безопасности в школах Ростовской области

29 ноября 2024, 07:31
Фото: 1MI. Омбудсмен одобрил новую систему обеспечения безопасности в школах Ростовской области
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Эксклюзив
Усиление мер безопасности в школах Ростовской области никогда не бывает лишним, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Минпросвещения России предлагает усилить требования к безопасности образовательных учреждений. О том, какими будут эти требования, сообщает «Парламентская газета».

Согласно новой инициативе, список запрещенных предметов, о которых предстоит сообщать в полицию, дополнят беспилотники, токсичные вещества и патогенные биологические агенты.

В числе многих инноваций — выходы и входы школ с большим количеством учащихся обяжут оборудовать системами управления доступом. А также установить устойчивые к взлому заборы и предусмотреть источники бесперебойного электричества.

«Я думаю, что эти меры тщательно проработаны с учетом непростой обстановки», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Однако собеседник высказывает мнение, что реализация этой инициативы не должна ложиться финансовым бременем на бюджеты ростовских школ.

«Школам и так не хватает средств, в том числе, и на выплату достойной заработной платы учителям. И если образовательным учреждениям снова придется изыскивать деньги, боюсь, они не потянут», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько платят учителям и почему в Ростовской области не хватает педагогов.

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