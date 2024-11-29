Омбудсмен рассказал об усилении мер безопасности в школах Ростовской области

Posted 29 ноября, 07:31
Published 29 ноября, 07:31
Modified 29 ноября, 07:33
Updated 29 ноября, 07:33
Минпросвещения России предлагает усилить требования к безопасности образовательных учреждений. О том, какими будут эти требования, сообщает «Парламентская газета».
Согласно новой инициативе, список запрещенных предметов, о которых предстоит сообщать в полицию, дополнят беспилотники, токсичные вещества и патогенные биологические агенты.
В числе многих инноваций — выходы и входы школ с большим количеством учащихся обяжут оборудовать системами управления доступом. А также установить устойчивые к взлому заборы и предусмотреть источники бесперебойного электричества.
«Я думаю, что эти меры тщательно проработаны с учетом непростой обстановки», — отмечает Владимир Гайворонский.
Однако собеседник высказывает мнение, что реализация этой инициативы не должна ложиться финансовым бременем на бюджеты ростовских школ.
«Школам и так не хватает средств, в том числе, и на выплату достойной заработной платы учителям. И если образовательным учреждениям снова придется изыскивать деньги, боюсь, они не потянут», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько платят учителям и почему в Ростовской области не хватает педагогов.