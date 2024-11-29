Это фейк! В Ростове опровергли информацию о новогодних выплатах по 10 тысяч рублей

Posted 29 ноября, 15:39
Published 29 ноября, 15:39
Modified 29 ноября, 15:43
Updated 29 ноября, 15:43
В социальных сетях распространяется информация о том, что Госдума якобы утвердила новогодние выплаты для всех граждан в размере 10 тысяч рублей в рамках программы «Подарок в каждый дом». Однако данные сведения являются ложными, а переход по ссылкам может быть опасен.
Администрация Ростова также сообщает, что информацию обо всех актуальных выплатах необходимо искать на сайте Соцфонда РФ.
Ранее сообщалось о задержании жителей Ростова-на-Дону, которые обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений.