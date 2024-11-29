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Posted 29 ноября, 15:39

Published 29 ноября, 15:39

Modified 29 ноября, 15:43

Updated 29 ноября, 15:43

«Осторожно, фейк!»: Администрация Ростова опровергла информацию о новогодних выплатах

Это фейк! В Ростове опровергли информацию о новогодних выплатах по 10 тысяч рублей

29 ноября 2024, 15:39
Фото: 1MI. «Осторожно, фейк!»: Администрация Ростова опровергла информацию о новогодних выплатах

Власти Ростова опровергли информацию о новогодних выплатах в 10 тысяч рублей

Ростовчанам предлагают несуществующие новогодние выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация города Ростова-на-Дону в своем telegram-канале.

В социальных сетях распространяется информация о том, что Госдума якобы утвердила новогодние выплаты для всех граждан в размере 10 тысяч рублей в рамках программы «Подарок в каждый дом». Однако данные сведения являются ложными, а переход по ссылкам может быть опасен.

Администрация Ростова также сообщает, что информацию обо всех актуальных выплатах необходимо искать на сайте Соцфонда РФ.

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Ранее сообщалось о задержании жителей Ростова-на-Дону, которые обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений.

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