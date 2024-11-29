Это фейк! В Ростове опровергли информацию о новогодних выплатах по 10 тысяч рублей

В социальных сетях распространяется информация о том, что Госдума якобы утвердила новогодние выплаты для всех граждан в размере 10 тысяч рублей в рамках программы «Подарок в каждый дом». Однако данные сведения являются ложными, а переход по ссылкам может быть опасен.