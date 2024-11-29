Подрядчик по уборке улиц Ростова получил реальный срок за вывод бюджетных денег

Posted 29 ноября, 09:13
Published 29 ноября, 09:13
Modified 29 ноября, 09:15
Updated 29 ноября, 09:15
Как сообщает УФСБ России по Ростовской области гендиректора подрядных организаций незаконным путем вывели 4 миллиона рублей бюджетных денег, полученных на расчетные счета в рамках госконтракта.
Договор на уборку улиц в 2023–2025 году власти Ростова заключили с ООО «М-стандарт-ЮГ», который в свою очередь нанял ООО «Тактика-групп». Общая стоимость работы за услуги составляла порядка 9 миллиардов рублей. Генеральные директора Иван Гуляренко и Александр Гуляренко сделали поддельные распоряжения о переводе более 4 миллионов рублей. Таким образом они обналичили сумму, поступающую на расчетные счета компаний.
Когда о махинации узнали правоохранители, в отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Кировский районный суд признал обоих виновными и приговорил к полутора годам колонии общего режима. Кроме того, им придется заплатить штраф в доход государства — 150 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала о бывшем полицейском, которого осудили за разглашение гостайны.