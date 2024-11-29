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Posted 29 ноября, 09:13

Published 29 ноября, 09:13

Modified 29 ноября, 09:15

Updated 29 ноября, 09:15

Подрядчик по уборке улиц Ростова получил реальный срок за вывод бюджетных денег

Подрядчик по уборке улиц Ростова получил реальный срок за вывод бюджетных денег

29 ноября 2024, 09:13
Фото: rostov-gorod.ru. Подрядчик по уборке улиц Ростова получил реальный срок за вывод бюджетных денег
В Ростове вынесли приговор подрядчику и субподрядчику по уборке улиц за вывод бюджетных средств. Их признали виновными и назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей.

Как сообщает УФСБ России по Ростовской области гендиректора подрядных организаций незаконным путем вывели 4 миллиона рублей бюджетных денег, полученных на расчетные счета в рамках госконтракта.

Договор на уборку улиц в 2023–2025 году власти Ростова заключили с ООО «М-стандарт-ЮГ», который в свою очередь нанял ООО «Тактика-групп». Общая стоимость работы за услуги составляла порядка 9 миллиардов рублей. Генеральные директора Иван Гуляренко и Александр Гуляренко сделали поддельные распоряжения о переводе более 4 миллионов рублей. Таким образом они обналичили сумму, поступающую на расчетные счета компаний.

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Когда о махинации узнали правоохранители, в отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Кировский районный суд признал обоих виновными и приговорил к полутора годам колонии общего режима. Кроме того, им придется заплатить штраф в доход государства — 150 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала о бывшем полицейском, которого осудили за разглашение гостайны.

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