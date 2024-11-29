Подрядчик по уборке улиц Ростова получил реальный срок за вывод бюджетных денег

Договор на уборку улиц в 2023–2025 году власти Ростова заключили с ООО «М-стандарт-ЮГ», который в свою очередь нанял ООО «Тактика-групп». Общая стоимость работы за услуги составляла порядка 9 миллиардов рублей. Генеральные директора Иван Гуляренко и Александр Гуляренко сделали поддельные распоряжения о переводе более 4 миллионов рублей. Таким образом они обналичили сумму, поступающую на расчетные счета компаний.