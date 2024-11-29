Получите фобию на десерт: можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день?

Posted 29 ноября, 13:28
Published 29 ноября, 13:28
Modified 29 ноября, 13:28
Updated 29 ноября, 13:28
Ростов-на-Дону готовится к Новому году, а вместе с тем растут цены на продукты и услуги. Так, Единая межведомственная информационно-статистическая система зафиксировала рекордные цены на красную икру в регионе в конце 2024 года — около 9,6 тысячи рублей. Еще год назад главный деликатес праздничного стола стоил около 6,1 тысячи рублей за аналогичный объем.
С 23 августа 2024 года в Ростовской области установлена сумма прожиточного минимума в размере 16 669 рублей. Часть из них уйдет на оплату коммунальных услуг. С 1 июля на них установлены новые тарифы.
Тариф на тепловую энергию:
ООО «Ростовские тепловые сети» — 3 537,76 руб./Гкал;
АО «ТКЭ» — 4568,48 руб./Гкал.
Тариф на теплоноситель:
ООО «Ростовские тепловые сети» — 77,89 руб./м3;
АО «ТКЭ» — 119,84 руб./м3.
Тариф на горячую воду для открытой системы горячего водоснабжения:
ООО «Ростовские тепловые сети» — компонент на тепловую энергию 3537,76 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 77,89 руб./м3;
АО «ТКЭ» — компонент на тепловую энергию 4568,48 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 119,84 (руб./м3).
Тариф на горячую воду для закрытой системы горячего водоснабжения:
АО «ТКЭ» — компонент на тепловую энергию 4568,48 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 56,52 руб./м3.
Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение:
АО «Ростовводоканал» — 56,52 руб./м3, услуги по водоотведению — 39,59 руб./м3.
Тариф на электроснабжение:
В пределах соц. нормы: для квартир с газовыми плитами — 5,24 руб./кВт ч; для квартир с электроплитами — 3,67 руб./кВт ч.
Тариф на газоснабжение:
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» –с использованием газовой плиты- 8,30 руб./м3; с использованием газового нагревателя- 8,19 руб./м3
Тариф на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами — 1246,34 руб/м3.
В сумме на все в отопительный период, включая оплату мобильной связи и интернета одинокий житель квартиры площадью не более 40 «квадратов» тратит около 3500—4000 тысяч рублей ежемесячно. Еще около 1800 рублей уйдет на поездки в общественном транспорте дважды в день по будням. Сэкономить на этом параметре получится только тем ростовчанам, кто работает удаленно или в пешей доступности от дома.
Вот и получается, что выживать приходится примерно на 300 рублей в день.
Перед началом эксперимента корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского экономиста, что необходимо для старта жесткой экономии.
«Когда есть цель экономить, нужно составить четкий план потребностей: список продуктов, других необходимых расходов, список того, от чего необходимо воздержаться. Например, подписки на развлекательные сервисы — далеко не обязательны, прогулки могут быть бесплатными, если не заходить в кофейни», — пояснил эксперт.
Чтобы не прогадать с продуктами и не купить лишнего можно заранее составить меню.
«Чтобы экономия потом не вылилась в лечение заболеваний ЖКТ и восполнение недостатка витаминов и микроэлементов, нужно составлять сбалансированный рацион. Вопреки всеобщему мнению, правильно питаться дешевле, чем заварной лапшой из пакета», — замечает ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
Завтраки должны быть богаты белками и углеводами, чтобы насыщать на долгий период времени. Это могут быть яичница из двух яиц с тостом, два бутерброда с сыром, два отварных яйца с сыром, бутерброды с плавленым сыром, яичница из двух яиц с тостом.
Обед принесет пользу, если будет иметь в составе овощи, мясо и углеводы: в течении первых трех дней эксперимента можно питаться супом на курином бульоне картофелем, морковью, луком, закусить можно хлебом с отварным мясом курицы. В оставшиеся два дня — суп на курином бульоне с гречневой крупой, луком и морковью.
Недорогим десертом или перекусом, который насытит организм, станут фрукты — яблоки или бананы.
Питательным и экономичным получатся ужины из макарон с жареными куриными голенями, гречневая каша с луком и морковью и отварной куриной грудкой, отварных макарон с сыром и жареными крыльями, отварная гречневая крупа с сыром и рубленые котлеты, отварные макароны с рублеными котлетами.
Так как эксперимент запланирован только на пять дней, список продуктов получился не очень длинным:
Решено было купить только необходимые продукты, а сладости и мясные деликатесы, которые забирают львиную долю бюджета — оставить на прилавке.
«Если есть цель сэкономить деньги, придется пожертвовать временем и сравнить цены на товары в разных местах», — рекомендует ростовский экономист Леонид Стрельников.
У нас соотношение стоимости одного и того же набора продуктов в разных местах получилось таким:
При этом каждый раз мы в корзину стались класть наиболее дешевые продукты, которые имелись в наличии. После покупки продуктов из выделенных на неделю 1500 рублей остается еще 465 — на непредвиденные расходы.
Эксперимент доказывает, что выжить в Ростове на 300 рублей все же можно, да еще как! Этих денег хватает и на еду, и на проезд в общественном транспорте, еще и остается немного. Однако эксперты предупреждают, что экономия подобного рода в течении долгого времени может плохо отразиться на здоровье.
«Полезное питание, конечно, может быть недорогим. Но зачастую у самых дешевых продуктов не самый качественный состав. Например, дешевые хлеб и макароны не производятся из твердых сортов пшеницы и содержат много простых углеводов», — отмечает диетолог Анастасия Кривошей.
Кроме того, при ограниченном бюджете становится сложнее создавать разнообразный рацион питания. Это чревато расстройствами пищевого поведения, ухудшением самочувствия.
«Однообразное питание порождает в организме дисбаланс витаминов, микро- и макроэлементов. Может привести к проблемам с лишним весом, если, например, в рационе будут преобладать углеводы. А еще такое питание может привести к срывам — в один момент вам надоест, и вы потратите огромное количество денег на то, что в течении долгого периода себе запрещали», — предупреждает диетолог.
Пострадать от жесткой экономии может и психическое здоровье.
«На чем-то сэкономить, дать вторую жизнь предмету, когда нет возможности или желания тратить лишние деньги — это нормально. Но когда экономия становится целью в жизни, особенно когда у человека развивается неконтролируемая потребность бесцельно копить деньги — стоит задуматься», — замечает ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.
Эксперт отмечает, что патологическая экономия заставляет человека жить в стрессе, повышает уровень тревожности.
«У него постепенно начинает формироваться зависимость к накоплению денег и как можно большему урезанию трат. Вокруг человека может разрушиться привычный круг общения, пропадут налаженные социальные связи, может развиться агрессия, апатичность и даже фобии», — объясняет психолог.
Пусть эксперимент и завершился положительным результатом, его окончания я ждала с нетерпением: скудное и однообразное питание надоело уже на третий день. С каждым днем все сильнее ощущалась усталость, раздражение. Пресную еду приходилось есть через силу — использование специй из «домашнего арсенала» подвело бы чистоту эксперимента, а тратить внушительную сумму ради нескольких щепоток приправы показалось нерациональным. Катастрофически не хватало свежих овощей — по «несезонным» ценам они не вписываются в бюджет. Периодически возникали мысли «не есть» — чтобы не портить настроение не вкусной едой и «не выходить из дома» — чтобы не бросить эксперимент и не потратить деньги на то, что принесло бы удовольствие.
К концу эксперимента у меня даже остались лишние деньги, и я поняла, что могла бы выстроить более разнообразный рацион и добавить, например, творог к завтракам. Однако желание сэкономить в самом начале заглушило здравый смысл, а потом уже не было возможности выбросить или не использовать заранее купленную еду.
И пусть выжить на 300 рублей в городе-миллионнике накануне Нового года и в ворохе практически всестороннего роста цен оказалось реально такая жесткая экономия не прошла даром. В первый день я даже ощущала вину за то, что начала питаться привычными, но более дорогими продуктами.
«Экономию можно считать здоровой — когда „поймать скидку“ становится не более чем игрой, которая может принести пользу кошельку», — отмечает психолог.
В случае необходимости, конечно, можно превратить экономию в образ жизни. Вот только пользы от этого, по опыту корреспондента RostovGazeta и экспертов, будет немного. Разве что для кошелька.
Ранее RostovGazeta писала о том, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара.