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Posted 29 ноября, 13:28

Published 29 ноября, 13:28

Modified 29 ноября, 13:28

Updated 29 ноября, 13:28

Реальный эксперимент: как выжить в Ростове на 300 рублей в день

Получите фобию на десерт: можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день?

29 ноября 2024, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru. Реальный эксперимент: как выжить в Ростове на 300 рублей в день

Жесткая экономия на продуктах может грозить жителям Ростова срывами и фобиями

Сюжет
Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta провел эксперимент в рамках жесткой предпраздничной экономии и попытался выживать на 300 рублей в сутки пять дней подряд.

Ростов-на-Дону готовится к Новому году, а вместе с тем растут цены на продукты и услуги. Так, Единая межведомственная информационно-статистическая система зафиксировала рекордные цены на красную икру в регионе в конце 2024 года — около 9,6 тысячи рублей. Еще год назад главный деликатес праздничного стола стоил около 6,1 тысячи рублей за аналогичный объем.

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С 23 августа 2024 года в Ростовской области установлена сумма прожиточного минимума в размере 16 669 рублей. Часть из них уйдет на оплату коммунальных услуг. С 1 июля на них установлены новые тарифы.

Тариф на тепловую энергию:

ООО «Ростовские тепловые сети» — 3 537,76 руб./Гкал;

АО «ТКЭ» — 4568,48 руб./Гкал.

Тариф на теплоноситель:

ООО «Ростовские тепловые сети» — 77,89 руб./м3;

АО «ТКЭ» — 119,84 руб./м3.

Тариф на горячую воду для открытой системы горячего водоснабжения:

ООО «Ростовские тепловые сети» — компонент на тепловую энергию 3537,76 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 77,89 руб./м3;

АО «ТКЭ» — компонент на тепловую энергию 4568,48 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 119,84 (руб./м3).

Тариф на горячую воду для закрытой системы горячего водоснабжения:

АО «ТКЭ» — компонент на тепловую энергию 4568,48 руб./Гкал, компонент на теплоноситель 56,52 руб./м3.

Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение:

АО «Ростовводоканал» — 56,52 руб./м3, услуги по водоотведению — 39,59 руб./м3.

Тариф на электроснабжение:

В пределах соц. нормы: для квартир с газовыми плитами — 5,24 руб./кВт ч; для квартир с электроплитами — 3,67 руб./кВт ч.

Тариф на газоснабжение:

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» –с использованием газовой плиты- 8,30 руб./м3; с использованием газового нагревателя- 8,19 руб./м3

Тариф на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами — 1246,34 руб/м3.

В сумме на все в отопительный период, включая оплату мобильной связи и интернета одинокий житель квартиры площадью не более 40 «квадратов» тратит около 3500—4000 тысяч рублей ежемесячно. Еще около 1800 рублей уйдет на поездки в общественном транспорте дважды в день по будням. Сэкономить на этом параметре получится только тем ростовчанам, кто работает удаленно или в пешей доступности от дома.

Вот и получается, что выживать приходится примерно на 300 рублей в день.

Вот и получается, что выживать приходится примерно на 300 рублей в день.Вот и получается, что выживать приходится примерно на 300 рублей в день.
Вот и получается, что выживать приходится примерно на 300 рублей в день.. Фото: 1MI
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Эксперимент: начало

Перед началом эксперимента корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского экономиста, что необходимо для старта жесткой экономии.

«Когда есть цель экономить, нужно составить четкий план потребностей: список продуктов, других необходимых расходов, список того, от чего необходимо воздержаться. Например, подписки на развлекательные сервисы — далеко не обязательны, прогулки могут быть бесплатными, если не заходить в кофейни», — пояснил эксперт.

Чтобы не прогадать с продуктами и не купить лишнего можно заранее составить меню.

«Чтобы экономия потом не вылилась в лечение заболеваний ЖКТ и восполнение недостатка витаминов и микроэлементов, нужно составлять сбалансированный рацион. Вопреки всеобщему мнению, правильно питаться дешевле, чем заварной лапшой из пакета», — замечает ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
«Вопреки всеобщему мнению, правильно питаться дешевле, чем заварной лапшой из пакета»«Вопреки всеобщему мнению, правильно питаться дешевле, чем заварной лапшой из пакета»
«Вопреки всеобщему мнению, правильно питаться дешевле, чем заварной лапшой из пакета». Фото: Pxhere.com

Завтраки должны быть богаты белками и углеводами, чтобы насыщать на долгий период времени. Это могут быть яичница из двух яиц с тостом, два бутерброда с сыром, два отварных яйца с сыром, бутерброды с плавленым сыром, яичница из двух яиц с тостом.

Обед принесет пользу, если будет иметь в составе овощи, мясо и углеводы: в течении первых трех дней эксперимента можно питаться супом на курином бульоне картофелем, морковью, луком, закусить можно хлебом с отварным мясом курицы. В оставшиеся два дня — суп на курином бульоне с гречневой крупой, луком и морковью.

Недорогим десертом или перекусом, который насытит организм, станут фрукты — яблоки или бананы.

Недорогим десертом или перекусом, который насытит организм, станут фрукты — яблоки или бананы.Недорогим десертом или перекусом, который насытит организм, станут фрукты — яблоки или бананы.
Недорогим десертом или перекусом, который насытит организм, станут фрукты — яблоки или бананы.. Фото: 1MI

Питательным и экономичным получатся ужины из макарон с жареными куриными голенями, гречневая каша с луком и морковью и отварной куриной грудкой, отварных макарон с сыром и жареными крыльями, отварная гречневая крупа с сыром и рубленые котлеты, отварные макароны с рублеными котлетами.

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Так как эксперимент запланирован только на пять дней, список продуктов получился не очень длинным:

  1. Вода питьевая — 10 литров
  2. Макароны — 400 граммов
  3. Крупа гречневая — 900 граммов
  4. Тушка цыпленка бройлера — 1 килограмм
  5. Хлеб — 300 граммов
  6. Сыр полутвердый — 300 граммов
  7. Яйца куриные — 10 штук
  8. Чай листовой — 100 граммов
  9. Картофель — 1 килограмм
  10. Морковь — 1 килограмм
  11. Лук репчатый — 1 килограмм
  12. Масло растительное — 1 литр
  13. Соль — 1 килограмм
  14. Яблоки — 1 килограмм

Решено было купить только необходимые продукты, а сладости и мясные деликатесы, которые забирают львиную долю бюджета — оставить на прилавке.

Решено было купить только необходимые продукты, а сладости и мясные деликатесы, которые забирают львиную долю бюджета — оставить на прилавке.Решено было купить только необходимые продукты, а сладости и мясные деликатесы, которые забирают львиную долю бюджета — оставить на прилавке.
Решено было купить только необходимые продукты, а сладости и мясные деликатесы, которые забирают львиную долю бюджета — оставить на прилавке.. Фото: 1MI
«Если есть цель сэкономить деньги, придется пожертвовать временем и сравнить цены на товары в разных местах», — рекомендует ростовский экономист Леонид Стрельников.

У нас соотношение стоимости одного и того же набора продуктов в разных местах получилось таким:

  • Сетевой продуктовый магазин в пешей доступности от дома — 1035 рублей;
  • Гипермаркет — 1434 рублей;
  • Один из популярных городских сервисов доставки — 2029 рулей, там оказалось нельзя заказать более, чем одну бутылку воды объемом 5 литров;
  • Рынок — 1700 рублей;
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При этом каждый раз мы в корзину стались класть наиболее дешевые продукты, которые имелись в наличии. После покупки продуктов из выделенных на неделю 1500 рублей остается еще 465 — на непредвиденные расходы.

Результаты: жить можно, но сложно

Эксперимент доказывает, что выжить в Ростове на 300 рублей все же можно, да еще как! Этих денег хватает и на еду, и на проезд в общественном транспорте, еще и остается немного. Однако эксперты предупреждают, что экономия подобного рода в течении долгого времени может плохо отразиться на здоровье.

Однако эксперты предупреждают, что экономия подобного рода в течении долгого времени может плохо отразиться на здоровье.Однако эксперты предупреждают, что экономия подобного рода в течении долгого времени может плохо отразиться на здоровье.
Однако эксперты предупреждают, что экономия подобного рода в течении долгого времени может плохо отразиться на здоровье.. Фото: 1MI
«Полезное питание, конечно, может быть недорогим. Но зачастую у самых дешевых продуктов не самый качественный состав. Например, дешевые хлеб и макароны не производятся из твердых сортов пшеницы и содержат много простых углеводов», — отмечает диетолог Анастасия Кривошей.

Кроме того, при ограниченном бюджете становится сложнее создавать разнообразный рацион питания. Это чревато расстройствами пищевого поведения, ухудшением самочувствия.

«Однообразное питание порождает в организме дисбаланс витаминов, микро- и макроэлементов. Может привести к проблемам с лишним весом, если, например, в рационе будут преобладать углеводы. А еще такое питание может привести к срывам — в один момент вам надоест, и вы потратите огромное количество денег на то, что в течении долгого периода себе запрещали», — предупреждает диетолог.

Пострадать от жесткой экономии может и психическое здоровье.

«На чем-то сэкономить, дать вторую жизнь предмету, когда нет возможности или желания тратить лишние деньги — это нормально. Но когда экономия становится целью в жизни, особенно когда у человека развивается неконтролируемая потребность бесцельно копить деньги — стоит задуматься», — замечает ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.

Эксперт отмечает, что патологическая экономия заставляет человека жить в стрессе, повышает уровень тревожности.

Эксперт отмечает, что патологическая экономия заставляет человека жить в стрессе, повышает уровень тревожности.Эксперт отмечает, что патологическая экономия заставляет человека жить в стрессе, повышает уровень тревожности.
Эксперт отмечает, что патологическая экономия заставляет человека жить в стрессе, повышает уровень тревожности.. Фото: 1MI
«У него постепенно начинает формироваться зависимость к накоплению денег и как можно большему урезанию трат. Вокруг человека может разрушиться привычный круг общения, пропадут налаженные социальные связи, может развиться агрессия, апатичность и даже фобии», — объясняет психолог.

Работа над ошибками

Пусть эксперимент и завершился положительным результатом, его окончания я ждала с нетерпением: скудное и однообразное питание надоело уже на третий день. С каждым днем все сильнее ощущалась усталость, раздражение. Пресную еду приходилось есть через силу — использование специй из «домашнего арсенала» подвело бы чистоту эксперимента, а тратить внушительную сумму ради нескольких щепоток приправы показалось нерациональным. Катастрофически не хватало свежих овощей — по «несезонным» ценам они не вписываются в бюджет. Периодически возникали мысли «не есть» — чтобы не портить настроение не вкусной едой и «не выходить из дома» — чтобы не бросить эксперимент и не потратить деньги на то, что принесло бы удовольствие.

К концу эксперимента у меня даже остались лишние деньги, и я поняла, что могла бы выстроить более разнообразный рацион и добавить, например, творог к завтракам. Однако желание сэкономить в самом начале заглушило здравый смысл, а потом уже не было возможности выбросить или не использовать заранее купленную еду.

И пусть выжить на 300 рублей в городе-миллионнике накануне Нового года и в ворохе практически всестороннего роста цен оказалось реально такая жесткая экономия не прошла даром. В первый день я даже ощущала вину за то, что начала питаться привычными, но более дорогими продуктами.

В первый день я даже ощущала вину за то, что начала питаться привычными, но более дорогими продуктами.В первый день я даже ощущала вину за то, что начала питаться привычными, но более дорогими продуктами.
В первый день я даже ощущала вину за то, что начала питаться привычными, но более дорогими продуктами.. Фото: Изображение Midjourney
«Экономию можно считать здоровой — когда „поймать скидку“ становится не более чем игрой, которая может принести пользу кошельку», — отмечает психолог.

В случае необходимости, конечно, можно превратить экономию в образ жизни. Вот только пользы от этого, по опыту корреспондента RostovGazeta и экспертов, будет немного. Разве что для кошелька.

Ранее RostovGazeta писала о том, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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