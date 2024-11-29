Получите фобию на десерт: можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день?

Пусть эксперимент и завершился положительным результатом, его окончания я ждала с нетерпением: скудное и однообразное питание надоело уже на третий день. С каждым днем все сильнее ощущалась усталость, раздражение. Пресную еду приходилось есть через силу — использование специй из «домашнего арсенала» подвело бы чистоту эксперимента, а тратить внушительную сумму ради нескольких щепоток приправы показалось нерациональным. Катастрофически не хватало свежих овощей — по «несезонным» ценам они не вписываются в бюджет. Периодически возникали мысли «не есть» — чтобы не портить настроение не вкусной едой и «не выходить из дома» — чтобы не бросить эксперимент и не потратить деньги на то, что принесло бы удовольствие.