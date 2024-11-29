Полыхает несколько часов: что известно о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Posted 29 ноября, 09:44
Published 29 ноября, 09:44
Modified 29 ноября, 09:46
Updated 29 ноября, 09:46
Над Ростовской областью после полуночи заметили в небе порядка 30 дронов. Силами ПВО и средствами РЭБ удалось сбить все воздушные цели. Через пару часов врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о возгорании в Каменском районе. По словам главы региона, на месте работали 109 человек на 38 автоцистернах.
Всего за ночь в России подавили и уничтожили 47 БПЛА. По данным Минобороны, в донском регионе сбили 29 летательных аппаратов, в соседнем Краснодарском крае — восемь. В Белгородской, Брянской и Воронежской областях — по три, а в Республике Крым — один.
Площадь ЧП до сих пор остается неизвестной. В региональном ГУ МЧС, по данным на 12:00 мск, так и не предоставили информацию о случившемся.
Тем временем очевидцы активно делятся кадрами пожара в социальных сетях. На видео и фото можно увидеть, что там как минимум два очага. Не исключено, что горят несколько резервуаров. Пламя настолько сильно бушует, что его видно за десятки километров. Некоторые автомобилисты сняли на камеру яркое зарево, окрасившее весь горизонт. Над огнем поднимается огромный столб черного едкого дыма.
Судя по предыдущим пожарам на нефтебазах в Ростовской области, полыхать она будет еще неделю или даже две. Скорее всего, спасатели не смогут приступить к тушению, пока не сгорит все топливо в резервуаре.
В результате атаки БПЛА повреждения зафиксировали в частных домах. У одного из них, расположенном в хуторе Масловка Каменского района, разбита кровля. Вероятно, туда приземлился обломок сбитого дрона. К счастью, в доме никто не жил.
В слободе Дячкино Тарасовского района части беспилотников тоже разбросало над частными подворьями. Взрывной волной в шести домах разбились стекла в окнах. Также повреждения были у административного здания. В этом районе ЧП также обошлось без пострадавших.