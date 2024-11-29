Полыхает несколько часов: что известно о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Тем временем очевидцы активно делятся кадрами пожара в социальных сетях. На видео и фото можно увидеть, что там как минимум два очага. Не исключено, что горят несколько резервуаров. Пламя настолько сильно бушует, что его видно за десятки километров. Некоторые автомобилисты сняли на камеру яркое зарево, окрасившее весь горизонт. Над огнем поднимается огромный столб черного едкого дыма.