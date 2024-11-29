Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском

По его словам, в ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали минимум 30 БПЛА. В результате повреждения получили кровля жилого дома в слободе Дьячкино в Каменском районе и остекление жилого дома в хуторе Масаловка в Тарасовском районе.