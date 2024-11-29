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Posted 29 ноября, 04:23

Published 29 ноября, 04:23

Modified 29 ноября, 05:35

Updated 29 ноября, 05:35

Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском

Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском

29 ноября 2024, 04:23
Фото: ГУ МЧС России. Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
В Ростовской области после атаки беспилотников загорелся крупный промышленный объект на северо-западе региона, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, в ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали минимум 30 БПЛА. В результате повреждения получили кровля жилого дома в слободе Дьячкино в Каменском районе и остекление жилого дома в хуторе Масаловка в Тарасовском районе.

«Обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», — проинформировал он.

Видео: ГУ МЧС России. Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске
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Кроме того, глава региона сообщил о крупном пожаре на промышленном объекте, к ликвидации которого привлекли не меньше сотни спасателей и 38 единиц техники.

Видео горящей нефтебазы под Каменском-Шахтинским разлетелось по Сети. На них видно, что огонь полыхает очень сильно, зарево видно за десятки километров от места происшествия.

В августе 2024 года этот объект уже также подвергся атаке беспилотников. Тогда на его тушение потребовалось около двух недель.

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