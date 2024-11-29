Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском

Posted 29 ноября, 04:23
Published 29 ноября, 04:23
Modified 29 ноября, 05:35
Updated 29 ноября, 05:35
По его словам, в ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали минимум 30 БПЛА. В результате повреждения получили кровля жилого дома в слободе Дьячкино в Каменском районе и остекление жилого дома в хуторе Масаловка в Тарасовском районе.
«Обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», — проинформировал он.
Кроме того, глава региона сообщил о крупном пожаре на промышленном объекте, к ликвидации которого привлекли не меньше сотни спасателей и 38 единиц техники.
Видео горящей нефтебазы под Каменском-Шахтинским разлетелось по Сети. На них видно, что огонь полыхает очень сильно, зарево видно за десятки километров от места происшествия.
В августе 2024 года этот объект уже также подвергся атаке беспилотников. Тогда на его тушение потребовалось около двух недель.