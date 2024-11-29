Появились новые кадры горящей нефтебазы с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 29 ноября, 06:13
Published 29 ноября, 06:13
Modified 29 ноября, 06:15
Updated 29 ноября, 06:15
Ролик появился в telegram-канале «Ростов Главный» 29 ноября. Накануне ночью после массированной атаки беспилотников на Ростовскую область загорелся промышленный объект. Нефтебаза полыхает уже несколько часов. За десятки километров видно, как столб пламени поднимается над цистерной.
— Как в фильмах про апокалипсис, — пишут в комментариях подписчики.
Общая площадь ЧП неизвестна, но на месте работает около сотни спасателей на 38 спецмашинах. Как правило, потушить горящую нефть очень сложно. Вероятнее всего, специалисты охлаждают цистерны, чтобы огонь не перебросился на соседние. Как только догорит топливо, спасатели займутся окончательным тушением.
Вопрос лишь в том, сколько понадобится времени, чтобы сгорела вся нефть в горящем резервуаре. Судя по опыту подобных инцидентов в Пролетарске и Каменске, ждать можно целую неделю, а то и больше.
Подробнее о происшествии читайте в материалах сюжета RostovGazeta.