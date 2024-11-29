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Posted 29 ноября, 06:13

Published 29 ноября, 06:13

Modified 29 ноября, 06:15

Updated 29 ноября, 06:15

Появились новые кадры горящей нефтебазы с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Появились новые кадры горящей нефтебазы с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

29 ноября 2024, 06:13
Фото: 1MI. Появились новые кадры горящей нефтебазы с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Сюжет
Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
Автомобилисты сняли на камеру вид с трассы М-4 «Дон» на крупный пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским.

Ролик появился в telegram-канале «Ростов Главный» 29 ноября. Накануне ночью после массированной атаки беспилотников на Ростовскую область загорелся промышленный объект. Нефтебаза полыхает уже несколько часов. За десятки километров видно, как столб пламени поднимается над цистерной.

— Как в фильмах про апокалипсис, — пишут в комментариях подписчики.
Видео: тг Ростов Главный. https://t.me/rostov_glavniy/102305
. На камеру сняли зарево от пожара над трассой М-4 «Дон» в Ростовской области
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Общая площадь ЧП неизвестна, но на месте работает около сотни спасателей на 38 спецмашинах. Как правило, потушить горящую нефть очень сложно. Вероятнее всего, специалисты охлаждают цистерны, чтобы огонь не перебросился на соседние. Как только догорит топливо, спасатели займутся окончательным тушением.

Вопрос лишь в том, сколько понадобится времени, чтобы сгорела вся нефть в горящем резервуаре. Судя по опыту подобных инцидентов в Пролетарске и Каменске, ждать можно целую неделю, а то и больше.

Подробнее о происшествии читайте в материалах сюжета RostovGazeta.

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