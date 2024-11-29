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Posted 29 ноября, 07:20

Published 29 ноября, 07:20

Modified 29 ноября, 08:02

Updated 29 ноября, 08:02

Появились новые кадры с места крупного пожара на нефтезаводе в Каменске

Появились новые кадры с места крупного пожара на нефтезаводе в Каменске

29 ноября 2024, 07:20
Фото: Видео t.me/etorostov. 72.mchs.gov.ru/иллюстрация. Появились новые кадры с места крупного пожара на нефтезаводе в Каменске
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
Очевидцы продолжают делиться видео и фото пожара в Ростовской области. Нефтебаза в Каменске-Шахтинском полыхает больше шести часов подряд. Столб пламени и дыма взымается вверх, пугая своим масштабом.

ЧП случилось в ночь на 29 ноября. После массовой атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Пламя вспыхнуло и в считанные минуты охватило цистерну. Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости», можно выделить два очага. Над пламенем возвышается огромный столб из черного дыма.

В ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили 47 боевых беспилотников
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В ГУ МЧС по региону на вопросы журналистов по пожару до сих пор так и не ответили. Официальное ведомство предоставляет информацию по бытовым ЧП, игнорируя вопрос, который интересует всех больше прочих.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что на месте ЧП работает больше сотни спасателей на нескольких десятках спецмашин.

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