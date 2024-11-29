Появились новые кадры с места крупного пожара на нефтезаводе в Каменске

Posted 29 ноября, 07:20
Published 29 ноября, 07:20
Modified 29 ноября, 08:02
Updated 29 ноября, 08:02
ЧП случилось в ночь на 29 ноября. После массовой атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Пламя вспыхнуло и в считанные минуты охватило цистерну. Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости», можно выделить два очага. Над пламенем возвышается огромный столб из черного дыма.
В ГУ МЧС по региону на вопросы журналистов по пожару до сих пор так и не ответили. Официальное ведомство предоставляет информацию по бытовым ЧП, игнорируя вопрос, который интересует всех больше прочих.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что на месте ЧП работает больше сотни спасателей на нескольких десятках спецмашин.