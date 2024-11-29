Пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским видно с трассы М-4 «Дон»

Posted 29 ноября, 05:40
Published 29 ноября, 05:40
Modified 29 ноября, 10:43
Updated 29 ноября, 10:43
О ситуации на федеральной трассе сообщили подписчики telegram-канала «Ростов Главный». Пламя полыхает на крупной площади всю ночь. Резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью пытаются тушить больше 100 человек на четырех десятках спецмашин.
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотников в ночь на 29 ноября. Подробности ЧП пока неизвестны.
Как сообщала RostovGazeta, всего военные сбили 47 боевых беспилотников над территориями РФ, из них 29 — над Ростовской областью. Помимо пожара на нефтебазе, разворотило крышу и выбило стекла в двух частных домах. Один из них находится Каменском районе, второй — в Тарасовском. К счастью, обошлось без пострадавших.