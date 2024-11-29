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Posted 29 ноября, 05:40

Published 29 ноября, 05:40

Modified 29 ноября, 10:43

Updated 29 ноября, 10:43

Пожар на нефтебазе в Каменске видно с трассы М-4 «Дон»

Пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским видно с трассы М-4 «Дон»

29 ноября 2024, 05:40
Фото: 1MI. Пожар на нефтебазе в Каменске видно с трассы М-4 «Дон»
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
Полыхающую нефтебазу Каменском районе Ростовской области за десятки километров. По словам автомобилистов, почти весь горизонт над М-4 «Дон» залит красным заревом из-за масштабного ЧП.

О ситуации на федеральной трассе сообщили подписчики telegram-канала «Ростов Главный». Пламя полыхает на крупной площади всю ночь. Резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью пытаются тушить больше 100 человек на четырех десятках спецмашин.

В ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили 47 боевых беспилотников
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Нефтебаза загорелась после атаки беспилотников в ночь на 29 ноября. Подробности ЧП пока неизвестны.

Как сообщала RostovGazeta, всего военные сбили 47 боевых беспилотников над территориями РФ, из них 29 — над Ростовской областью. Помимо пожара на нефтебазе, разворотило крышу и выбило стекла в двух частных домах. Один из них находится Каменском районе, второй — в Тарасовском. К счастью, обошлось без пострадавших.

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