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Posted 29 ноября, 19:07

Published 29 ноября, 19:07

Modified 29 ноября, 19:09

Updated 29 ноября, 19:09

Экономист рассказал, как рост доллара отразится на ростовчанах

Профессор экономики рассказал, как доллар под 110 рублей скажется на жизни в Ростове

29 ноября 2024, 19:07
Фото: Unsplash. Экономист рассказал, как рост доллара отразится на ростовчанах
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Эксклюзив
Уровень жизни ростовчан снизится, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

Актуальная стоимость доллара на момент подготовки материала по данным Центробанка составляет 107,74 рубля.

Доктор экономических наук Юрий Туманян отмечает, что несмотря на расширение собственного производства в сельском хозяйстве и других отраслях отечественной экономики, некоторые виды товаров все еще сохраняют зависимость от импорта.

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«Повышение курса доллара плюс инфляционные процессы будут приводить к росту цен и скажутся на некотором снижении уровня жизни ростовчан», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара по мнению экономиста Остапковича.

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#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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