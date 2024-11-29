Профессор экономики рассказал, как доллар под 110 рублей скажется на жизни в Ростове

Posted 29 ноября, 19:07
Published 29 ноября, 19:07
Modified 29 ноября, 19:09
Updated 29 ноября, 19:09
Актуальная стоимость доллара на момент подготовки материала по данным Центробанка составляет 107,74 рубля.
Доктор экономических наук Юрий Туманян отмечает, что несмотря на расширение собственного производства в сельском хозяйстве и других отраслях отечественной экономики, некоторые виды товаров все еще сохраняют зависимость от импорта.
«Повышение курса доллара плюс инфляционные процессы будут приводить к росту цен и скажутся на некотором снижении уровня жизни ростовчан», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара по мнению экономиста Остапковича.