Профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами

Posted 29 ноября, 08:33
Published 29 ноября, 08:33
Modified 29 ноября, 08:35
Updated 29 ноября, 08:35
«Главный интерес Украины связан с противодействием нашей авиации. Поэтому я не исключаю, что по этим объектам может быть нанесено несколько ударов. Украина же мечтает об этом. И это единственная их возможность продемонстрировать хоть какие-то свои ущербные достижения», — отмечает Сергей Кислицын.
По словам профессора, власти Украины сегодня «закусили удила» и настроены на эскалацию.
«Украина хочет втянуть нашу страну в широкоидущий масштабный конфликт, вынуждая страны НАТО ответить на наши действия», — объясняет собеседник.
Эксперт делится мнением, что для нанесения массовых ударов у Украины не хватит сил.
«Дальнобойные ракеты дорогие. Выдали их Украине мало — я читал, что не более пяти десятков. Так что массовая атака на Ростовскую область, скорее всего, не последует. Однако опасность сохраняется — она всегда есть при военном конфликте. Но наши системы ПВО до сих пор успешно справлялись со всеми задачами», — резюмирует профессор политологии.
Ранее со ссылкой на слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого RostovGazeta сообщала, когда закончится СВО.