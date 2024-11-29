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Posted 29 ноября, 08:33

Published 29 ноября, 08:33

Modified 29 ноября, 08:35

Updated 29 ноября, 08:35

Профессор Кислицын оценил вероятность атаки Ростовской области дальнобойными ракетами

Профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами

29 ноября 2024, 08:33
Фото: mil.ru. Профессор Кислицын оценил вероятность атаки Ростовской области дальнобойными ракетами
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Эксклюзив
Массированных ударов дальнобойными ракетами по Ростовской области, вероятнее всего, не будет. Однако единичные случаи исключать нельзя, сообщил RostovGazeta доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и этнополитики Сергей Кислицын.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет, которые несколько стран разрешили использовать Украине.

«Главный интерес Украины связан с противодействием нашей авиации. Поэтому я не исключаю, что по этим объектам может быть нанесено несколько ударов. Украина же мечтает об этом. И это единственная их возможность продемонстрировать хоть какие-то свои ущербные достижения», — отмечает Сергей Кислицын.
Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области
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По словам профессора, власти Украины сегодня «закусили удила» и настроены на эскалацию.

«Украина хочет втянуть нашу страну в широкоидущий масштабный конфликт, вынуждая страны НАТО ответить на наши действия», — объясняет собеседник.

Эксперт делится мнением, что для нанесения массовых ударов у Украины не хватит сил.

«Дальнобойные ракеты дорогие. Выдали их Украине мало — я читал, что не более пяти десятков. Так что массовая атака на Ростовскую область, скорее всего, не последует. Однако опасность сохраняется — она всегда есть при военном конфликте. Но наши системы ПВО до сих пор успешно справлялись со всеми задачами», — резюмирует профессор политологии.

Ранее со ссылкой на слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого RostovGazeta сообщала, когда закончится СВО.

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
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