Профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами

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Массированных ударов дальнобойными ракетами по Ростовской области, вероятнее всего, не будет. Однако единичные случаи исключать нельзя, сообщил RostovGazeta доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и этнополитики Сергей Кислицын.