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Posted 29 ноября, 19:20

Published 29 ноября, 19:20

Modified 29 ноября, 19:22

Updated 29 ноября, 19:22

Стало известно, почему этой осенью множество дончан сорвалось с высоты

Психолог высказался о причинах падений с высоты в Ростовской области

29 ноября 2024, 19:20
Фото: 1MI. Стало известно, почему этой осенью множество дончан сорвалось с высоты
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Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовским клиническим психологом Татьяной Разумовской и узнал, почему трагические падения с высоты в Ростовской области стали происходить все чаще.

По меньше мере, 10 смертей от падения с высоты случились в Ростовской области за последние месяцы.

«Сразу отмечу, что обобщать все случаи нет никакого смысла. В некоторых ситуациях падения с высоты могут происходить из-за погодных условий и других обстоятельств, где психология ни при чем», — отмечает эксперт.

Татьяна Разумовская объясняет, что смена сезонов остро влияет на психику человека и может вызывать аффективные расстройства. Так называемые осенние сезонные депрессии обусловлены уменьшением светового дня и изменением уровня выработки гормонов.

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«Человек с устойчивой психикой спокойно переносит смену биоритмов, а люди с уязвимостями могут ощутить проблемы с перепадами настроения, стать более чувствительными к внешним раздражителям. Аффективные расстройства также чаще затрагивают неокрепшую психику молодых людей, подростков. Нестабильное состояние человека в этот период может подтолкнуть его к необдуманным поступкам», — рассказывает психолог.

Спикер рекомендует чаще наблюдать за состоянием близких людей и при появлении тревожных сигналов — острого реагирования на критику, замкнутости, потере интереса к хобби, работе, расстройстве пищевого поведения и других нетипичных для человека признаков — обратиться к специалисту.

Ранее RostovGazeta писала о том, что подросток погиб, сорвавшись с высотки на Северном в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Психология#Ростов#Происшествия
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