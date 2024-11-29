Психолог высказался о причинах падений с высоты в Ростовской области

Posted 29 ноября, 19:20
Published 29 ноября, 19:20
Modified 29 ноября, 19:22
Updated 29 ноября, 19:22
По меньше мере, 10 смертей от падения с высоты случились в Ростовской области за последние месяцы.
«Сразу отмечу, что обобщать все случаи нет никакого смысла. В некоторых ситуациях падения с высоты могут происходить из-за погодных условий и других обстоятельств, где психология ни при чем», — отмечает эксперт.
Татьяна Разумовская объясняет, что смена сезонов остро влияет на психику человека и может вызывать аффективные расстройства. Так называемые осенние сезонные депрессии обусловлены уменьшением светового дня и изменением уровня выработки гормонов.
«Человек с устойчивой психикой спокойно переносит смену биоритмов, а люди с уязвимостями могут ощутить проблемы с перепадами настроения, стать более чувствительными к внешним раздражителям. Аффективные расстройства также чаще затрагивают неокрепшую психику молодых людей, подростков. Нестабильное состояние человека в этот период может подтолкнуть его к необдуманным поступкам», — рассказывает психолог.
Спикер рекомендует чаще наблюдать за состоянием близких людей и при появлении тревожных сигналов — острого реагирования на критику, замкнутости, потере интереса к хобби, работе, расстройстве пищевого поведения и других нетипичных для человека признаков — обратиться к специалисту.
Ранее RostovGazeta писала о том, что подросток погиб, сорвавшись с высотки на Северном в Ростове.