Психолог высказался о причинах падений с высоты в Ростовской области

«Человек с устойчивой психикой спокойно переносит смену биоритмов, а люди с уязвимостями могут ощутить проблемы с перепадами настроения, стать более чувствительными к внешним раздражителям. Аффективные расстройства также чаще затрагивают неокрепшую психику молодых людей, подростков. Нестабильное состояние человека в этот период может подтолкнуть его к необдуманным поступкам», — рассказывает психолог.