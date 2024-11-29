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Posted 29 ноября, 13:36

Published 29 ноября, 13:36

Modified 29 ноября, 13:38

Updated 29 ноября, 13:38

Расходы жителей Ростовской области в 2024 году превысили доходы на 2,8%

Расходы жителей Ростовской области в 2024 году превысили доходы

29 ноября 2024, 13:36
Фото: rostovgazeta.ru. Расходы жителей Ростовской области в 2024 году превысили доходы на 2,8%
В 2024 году жителям Ростовской области пришлось залезть в копилки, чтобы оплатить покупки, услуги и сделать обязательные платежи и взносы. В связи с этим расходы дончан превысили доходы на 2,8%, информирует Ростовстат.

Согласно отчету за январь — сентябрь 2024 года, номинальные денежные доходы населения Ростовской области составили 1 958,8 миллиарда рублей. За это время реальные доходы людей выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в среднем денежные доходы на душу населения увеличились на 17%.

Аналитики вычислили, что в среднем ежемесячная зарплата жителей Ростовской области с января по сентябрь 2024 года составляла 52,4 тысячи рублей. Этот показатель ставит донской регион на второе место рейтинга по уровню доходов в ЮФО. Больше получали только жители Краснодарского края — 58,2 тысячи рублей.

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Около 50% своих доходов жители Ростовской области получают от оплаты труда, 16,7% — от социальных выплат, 14,3% — от предпринимательской деятельности и еще 13,8% — от доходов от собственности.

Добавим, что абсолютное большинство денежных средств дончан уходит на покупку товаров — 70,9%. Также доходы тратятся на оплату услуг — 20,3% и обязательные платежи и взносы — 11,6%. При этом отложить деньги на черный день практически не получается. Расходы жителей Ростовской области превышают уровень доходов на 2,8% именно за счет траты сбережений.

Ранее RostovGazeta писала о том, как распланировать отпуск работникам из Ростова, чтобы не потерять в доходах.

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