Расходы жителей Ростовской области в 2024 году превысили доходы

Согласно отчету за январь — сентябрь 2024 года, номинальные денежные доходы населения Ростовской области составили 1 958,8 миллиарда рублей. За это время реальные доходы людей выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в среднем денежные доходы на душу населения увеличились на 17%.