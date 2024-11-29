Расходы жителей Ростовской области в 2024 году превысили доходы

Posted 29 ноября, 13:36
Published 29 ноября, 13:36
Modified 29 ноября, 13:38
Updated 29 ноября, 13:38
Согласно отчету за январь — сентябрь 2024 года, номинальные денежные доходы населения Ростовской области составили 1 958,8 миллиарда рублей. За это время реальные доходы людей выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в среднем денежные доходы на душу населения увеличились на 17%.
Аналитики вычислили, что в среднем ежемесячная зарплата жителей Ростовской области с января по сентябрь 2024 года составляла 52,4 тысячи рублей. Этот показатель ставит донской регион на второе место рейтинга по уровню доходов в ЮФО. Больше получали только жители Краснодарского края — 58,2 тысячи рублей.
Около 50% своих доходов жители Ростовской области получают от оплаты труда, 16,7% — от социальных выплат, 14,3% — от предпринимательской деятельности и еще 13,8% — от доходов от собственности.
Добавим, что абсолютное большинство денежных средств дончан уходит на покупку товаров — 70,9%. Также доходы тратятся на оплату услуг — 20,3% и обязательные платежи и взносы — 11,6%. При этом отложить деньги на черный день практически не получается. Расходы жителей Ростовской области превышают уровень доходов на 2,8% именно за счет траты сбережений.
Ранее RostovGazeta писала о том, как распланировать отпуск работникам из Ростова, чтобы не потерять в доходах.