РСХБ-Страхование жизни обновила программу ИСЖ «Накопительный»

Программа ИСЖ «Накопительный» предусматривает страховую защиту на случай ухода из жизни застрахованного лица по любой причине с выплатой 100% взноса и начисленного дохода за период действия договора. При уходе застрахованного лица из жизни в результате несчастного случая — в дополнение к выплате 100% взноса и начисленного дохода — предусмотрена выплата 20% взноса. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, выплаты на случай ухода из жизни или причинения вреда здоровью не облагаются НДФЛ независимо от того, кем является получатель выплаты по данным рискам (выгодоприобретатель).