РСХБ-Страхование жизни обновила программу ИСЖ «Накопительный»

Posted 29 ноября, 13:40
Published 29 ноября, 13:40
Modified 29 ноября, 13:40
Updated 29 ноября, 13:40
Клиентам больше не потребуется тратить время на поиск наиболее выгодных вариантов размещения в связи с изменениями ключевой ставки.
Уровень дохода зависит от суммы единовременного взноса. При взносе от 1,5 млн рублей (включительно) до 3 млн рублей доход будет равен ключевой ставке минус 2 процентных пункта. При взносе от 3 млн рублей (включительно) до 5 млн рублей доход будет равен ключевой ставке минус 1 процентный пункт, а при взносе от 5 млн рублей (включительно) — доход равен ключевой ставке.
Приобрести программу ИСЖ «Накопительный» могут клиенты в возрасте от 18 до 75 лет на дату заключения договора. Договор действует 3 года. Программой предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: начиная со второго года страхования, клиенты могут расторгнуть договор и получить 100% взноса, а также сохранить выплаченный доход.
Программа ИСЖ «Накопительный» предусматривает страховую защиту на случай ухода из жизни застрахованного лица по любой причине с выплатой 100% взноса и начисленного дохода за период действия договора. При уходе застрахованного лица из жизни в результате несчастного случая — в дополнение к выплате 100% взноса и начисленного дохода — предусмотрена выплата 20% взноса. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, выплаты на случай ухода из жизни или причинения вреда здоровью не облагаются НДФЛ независимо от того, кем является получатель выплаты по данным рискам (выгодоприобретатель).
Дополнительным преимуществом инвестиционного страхования жизни является особый статус такого договора, который позволяет защитить вложенные средства при имущественных спорах, а также совершить адресную передачу капитала назначенному выгодоприобретателю в случае фатальных рисков в отношении жизни застрахованного без ожидания вступления в наследственные права.
«В условиях роста инфляции, курса доллара и евро, а также высоких значений ключевой ставки Банка России для потребителя важно защитить и преумножить свои сбережения, — комментирует генеральный директор ООО „РСХБ-Страхование жизни“ Дмитрий Уколов. — Поэтому для тех, кто ищет финансовые продукты с высокой доходностью и защитой капитала, мы предлагаем программу, в которой доходность рассчитывается ежедневно по действующему значению ключевой ставки Банка России и выплачивается ежегодно».
Новый продукт доступен для клиентов в любом отделении Россельхозбанка.