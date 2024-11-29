Рукомойник и черная плесень: какую квартиру можно снять в Ростове за 10 тысяч рублей

Posted 29 ноября, 19:04
Published 29 ноября, 19:04
Modified 29 ноября, 19:06
Updated 29 ноября, 19:06
Напомним, что за 2024 год аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала на 22,7%. Теперь ее можно снять в среднем за 28,3 тысячи рублей. Арендованная «двушка» обойдется в среднем в 36,2 тысячи рублей. За год ценник увеличился на 19,5%. А на аренду трехкомнатной квартиры придется выделить в среднем 41,1 тысячи рублей. За 12 месяцев стоимость увеличилась на 20,9%.
Рост цен привел к тому, что меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе арендованное жилье. Теперь оно доступно только 43,7% супружеских пар с детьми.
Квартиры, цены на которые не будут кусаться, мы решили поискать на популярных сайтах объявлений. Так, на одном из популярных сервисов самый бюджетный вариант стоит 12 тысяч рублей. Сдается квартира-студия площадью 32 «квадрата», которая находится на окраине, а именно на улице Висаитова Октябрьского района. Жилье практически полностью пустое. В основном оборудована ванная комната: унитаз, умывальник и ванна. Кроме того, есть плита и раковина в зоне кухни. Состояние этой квартиры среднее. Там есть паркет, обои и новые двери. При вселении нужно оставить залог в пять тысяч рублей и комиссию в девять тысяч рублей.
Есть еще один вариант также за 12 тысяч рублей, но уже площадью 30 квадратных метров. Квартира располагается в центре Западного на улице Львовской. Однако интересно то, что это частный дом и арендатору придется снимать весь второй этаж. Туда можно попасть через отдельный вход, а во дворе можно использовать парковочное место для автомобиля. Собственник пишет, что на этаже есть две односпальные кровати, стол, стулья, шкафы для посуды и одежды, холодильник, плита и стиральная машина. Примечательно, что в ванной установлен рукомойник с баком, в который самостоятельно нужно наливать воду. Жилье не сдадут людям с вредными привычками, с животными и детьми. За раз придется заплатить 36 тысяч рублей — стоимость квартиры, комиссия 100% и залог 50%.
За 13 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру в 25 «квадратов». Она находится на проспекте Ставского Железнодорожного района. На первый взгляд, можно сказать, что в ней есть все необходимое для жизни: столы, шкафы, кровать, кухонный гарнитур, стиральная машина, холодильник, духовка, ванна и унитаз. Однако проблема в том, что в квартире требуется ремонт, которого там не было уже очень продолжительное время. Штукатурка почернела, плитка пожелтела, обои порвались. За раз арендатору придется заплатить 32,5 тысячи рублей — ценник квартиры, залог 100% и комиссия 50%.
Также мы решили посмотреть предложения на другом сервисе. Из подходящих нам вариантов есть студия в 19 «квадратов». Она находится в Первомайском районе на улице Ракитина. В объявлении написано, что в квартире есть вся базовая мебель и техника: двухместный диван, шкаф для вещей, кухонный стол, стулья, холодильник, телевизор и интернет. В зоне санузла: унитаз, раковина, душ, бойлер и стиральная машина. Студия сдается только для одного добропорядочного жильца за 11 тысяч рублей (+ залог шесть тысяч рублей). Добавим, что помещение находится внутри частного жилого дома коттеджного типа.
Еще есть однокомнатная квартира за 11,5 тысячи рублей площадью 25,7 квадратных метра, расположенная на проспекте Ленина Ворошиловском районе. За эти деньги арендатор получит узкую кухню со старой бытовой техникой и холодильником в гостиной, жилую комнату-спальню с диваном, одноместной кроватью и столом, а также потрепанный балкон с деревянным остеклением и мизерный санузел, в который еле помещается ванная и унитаз. При этим автор объявления предупреждает, что сдаст квартиру парню-студенту, а заселение с животными и детьми невозможно.
За 13 тысяч рублей в месяц сдается «однушка» в 25 «квадратов» под косметический ремонт. В квартире нужно поклеить обои, постелить линолеум и повесить гардины. Арендодатель предлагает укомплектованную кухню: плита, стиральная машина, холодильник и стол, а также санузел: ванная, раковина и унитаз. В жилой зоне есть только стол. Отметим, что хуже всего выглядит ванная комната — там обшарпанная штукатурка на стенах, грязный линолеум и старая сантехника. Помимо квартиры нужно также оплатить залог 80% — 10,4 тысячи рублей.
Добавим, что все ценники указаны без учета коммунальных услуг.