Рукомойник и черная плесень: какую квартиру можно снять в Ростове за 10 тысяч рублей

Есть еще один вариант также за 12 тысяч рублей, но уже площадью 30 квадратных метров. Квартира располагается в центре Западного на улице Львовской. Однако интересно то, что это частный дом и арендатору придется снимать весь второй этаж. Туда можно попасть через отдельный вход, а во дворе можно использовать парковочное место для автомобиля. Собственник пишет, что на этаже есть две односпальные кровати, стол, стулья, шкафы для посуды и одежды, холодильник, плита и стиральная машина. Примечательно, что в ванной установлен рукомойник с баком, в который самостоятельно нужно наливать воду. Жилье не сдадут людям с вредными привычками, с животными и детьми. За раз придется заплатить 36 тысяч рублей — стоимость квартиры, комиссия 100% и залог 50%.