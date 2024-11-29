Рынок сбережений вырос на 2% в ноябре

Posted 29 ноября, 08:02
Published 29 ноября, 08:02
Modified 29 ноября, 08:06
Updated 29 ноября, 08:06
По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 трлн рублей). По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей.
В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 млрд рублей и дойдет до отметки 9,6 трлн рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 млрд в ноябре и достигнет 8,9 трлн рублей.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.