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Posted 29 ноября, 08:02

Published 29 ноября, 08:02

Modified 29 ноября, 08:06

Updated 29 ноября, 08:06

Рынок сбережений вырос на 2% в ноябре

Рынок сбережений вырос на 2% в ноябре

29 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.
По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка — банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 трлн рублей.

По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 трлн рублей). По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей.

В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 млрд рублей и дойдет до отметки 9,6 трлн рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 млрд в ноябре и достигнет 8,9 трлн рублей.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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