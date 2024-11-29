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Posted 29 ноября, 09:11

Published 29 ноября, 09:11

Modified 29 ноября, 09:13

Updated 29 ноября, 09:13

Стало известно, какой урон нанесли беспилотники в Ростовской области 29 ноября

Шесть домов получили повреждения после атаки беспилотников в Ростовской области

29 ноября 2024, 09:11
Фото: rosguard.gov.ru. Стало известно, какой урон нанесли беспилотники в Ростовской области 29 ноября
После ночной атаки беспилотников в Ростовской области зафиксировали повреждения в двух районах: Каменском и Тарасовском. В случае с последним материальные выплаты на ремонт понадобятся сразу нескольким семьям, сообщают местные СМИ.

В хуторе Масловка (Каменский район) повреждена крыша частного дома. К счастью, там никто не проживал, поэтому обошлось без пострадавших.

В слободе Дячкино (Тарасовский район) обломки приземлились на частное подворье и повредили окна. Как сообщает районная газета «Родная сторона», повреждения зафиксировали у шести домов и одного административного здания.

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От взрывной волны окна потрескались. Обломки буквально усеяли дворы. Пострадавших нет.

На месте ЧП работали оперативные дежурные службы и представители муниципальной власти. Они сделали обход, чтобы узнать объем повреждения имущества и уточнить ущерб.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП#Беспилотники#Каменский район#Тарасовский район#Окна#Повреждения#Оперативные службы
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