Шесть домов получили повреждения после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted 29 ноября, 09:11
Published 29 ноября, 09:11
Modified 29 ноября, 09:13
Updated 29 ноября, 09:13
В хуторе Масловка (Каменский район) повреждена крыша частного дома. К счастью, там никто не проживал, поэтому обошлось без пострадавших.
В слободе Дячкино (Тарасовский район) обломки приземлились на частное подворье и повредили окна. Как сообщает районная газета «Родная сторона», повреждения зафиксировали у шести домов и одного административного здания.
От взрывной волны окна потрескались. Обломки буквально усеяли дворы. Пострадавших нет.
На месте ЧП работали оперативные дежурные службы и представители муниципальной власти. Они сделали обход, чтобы узнать объем повреждения имущества и уточнить ущерб.