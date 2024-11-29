Шесть домов получили повреждения после атаки беспилотников в Ростовской области

После ночной атаки беспилотников в Ростовской области зафиксировали повреждения в двух районах: Каменском и Тарасовском. В случае с последним материальные выплаты на ремонт понадобятся сразу нескольким семьям, сообщают местные СМИ.

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