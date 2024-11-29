Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова

Павел Семиноженко умер 28 ноября на 62-м году жизни. На протяжении всей профессиональной карьеры он служил на благо Ростовской области. После окончания юрфака РГУ он в 1986 году устроился на работу в органы донской прокуратуры, в том числе занимал пост зампрокурора Первомайского и прокурора Советского районов Ростова-на-Дону.