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Posted 29 ноября, 18:22

Published 29 ноября, 18:22

Modified 29 ноября, 18:24

Updated 29 ноября, 18:24

Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова

Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова

29 ноября 2024, 18:22
Фото: Сайт администрации Ростова-на-Дону. Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова
Накануне скоропостижно скончался начальник отдела юрэкспертиз Ростовской-на-Дону городской Думы Павел Семиноженко. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Павел Семиноженко умер 28 ноября на 62-м году жизни. На протяжении всей профессиональной карьеры он служил на благо Ростовской области. После окончания юрфака РГУ он в 1986 году устроился на работу в органы донской прокуратуры, в том числе занимал пост зампрокурора Первомайского и прокурора Советского районов Ростова-на-Дону.

Еще четыре года (с 2010 по 2014 год) он проработал начальником правового управления Администрации Ростова-на-Дону. А в 2014 году стал начальником отдела юридических экспертиз Гордумы.

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Коллеги вспоминают, что Семиноженко всегда принимал активное участие в реализации права законодательной инициативы, многократно выступал на заседаниях постоянной комиссии Гордумы и депутатских слушаниях, а также достойно представлял интересы представительного органа местного самоуправления в судах России. Депутаты и сотрудники аппарата Гордумы выражают свои соболезнования родным и близким покойного.

Добавим, что причины смерти не разглашались.

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