Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова

Posted 29 ноября, 18:22
Published 29 ноября, 18:22
Modified 29 ноября, 18:24
Updated 29 ноября, 18:24
Павел Семиноженко умер 28 ноября на 62-м году жизни. На протяжении всей профессиональной карьеры он служил на благо Ростовской области. После окончания юрфака РГУ он в 1986 году устроился на работу в органы донской прокуратуры, в том числе занимал пост зампрокурора Первомайского и прокурора Советского районов Ростова-на-Дону.
Еще четыре года (с 2010 по 2014 год) он проработал начальником правового управления Администрации Ростова-на-Дону. А в 2014 году стал начальником отдела юридических экспертиз Гордумы.
Коллеги вспоминают, что Семиноженко всегда принимал активное участие в реализации права законодательной инициативы, многократно выступал на заседаниях постоянной комиссии Гордумы и депутатских слушаниях, а также достойно представлял интересы представительного органа местного самоуправления в судах России. Депутаты и сотрудники аппарата Гордумы выражают свои соболезнования родным и близким покойного.
Добавим, что причины смерти не разглашались.