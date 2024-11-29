Скоростной режим изменят на М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, почему

Posted 29 ноября, 10:20
Published 29 ноября, 10:20
Modified 29 ноября, 11:07
Updated 29 ноября, 11:07
В летний период на двух участках автодороги М-4 «Дон» для легковых и грузовых машин весом до 3,5 тонн действовал повышенный скоростной режим движения до — 110 километров в час. Речь идет об участках, расположенных с 777 по 933 километр и с 1091 по 1119 километр автодороги М-4 «Дон»
С 1 декабря максимальная скорость движения автомобилей будет снижена до 90 километров в час. Это сделано для повышения безопасности на дорогах и уменьшения числа аварий в сложных погодных условиях зимой. В апреле следующего года летний скоростной режим снова введут на трассе.
Ранее RostovGazeta рассказывала о готовности трассы М-4 «Дон» Ростовской области к зимним погодным условиям. Борьбу с гололедом будут проводить более сотни единиц техники и тонны специальных материалов. Также были оборудованы тёплые стоянки для водителей. Также стало известно, что государственная компания «Автодор» заключила договоры со службами по гидрометеорологии, чтобы узнавать о грядущих изменениях погоды.