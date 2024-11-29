Скоростной режим изменят на М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, почему

Ранее RostovGazeta рассказывала о готовности трассы М-4 «Дон» Ростовской области к зимним погодным условиям. Борьбу с гололедом будут проводить более сотни единиц техники и тонны специальных материалов. Также были оборудованы тёплые стоянки для водителей. Также стало известно, что государственная компания «Автодор» заключила договоры со службами по гидрометеорологии, чтобы узнавать о грядущих изменениях погоды.