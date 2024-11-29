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Posted 29 ноября, 10:20

Published 29 ноября, 10:20

Modified 29 ноября, 11:07

Updated 29 ноября, 11:07

Скоростной режим изменят на М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, почему

Скоростной режим изменят на М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, почему

29 ноября 2024, 10:20
Фото: 1MI. Скоростной режим изменят на М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, почему

Скоростной режим изменят на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 декабря

С 1 декабря в Ростовской области на некоторых участках автодороги М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим. Об этом сообщили в telegram-канале государственной компании «Автодор».

В летний период на двух участках автодороги М-4 «Дон» для легковых и грузовых машин весом до 3,5 тонн действовал повышенный скоростной режим движения до — 110 километров в час. Речь идет об участках, расположенных с 777 по 933 километр и с 1091 по 1119 километр автодороги М-4 «Дон»

С 1 декабря максимальная скорость движения автомобилей будет снижена до 90 километров в час. Это сделано для повышения безопасности на дорогах и уменьшения числа аварий в сложных погодных условиях зимой. В апреле следующего года летний скоростной режим снова введут на трассе.

На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции
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Фото: ГК «Автодор»

Ранее RostovGazeta рассказывала о готовности трассы М-4 «Дон» Ростовской области к зимним погодным условиям. Борьбу с гололедом будут проводить более сотни единиц техники и тонны специальных материалов. Также были оборудованы тёплые стоянки для водителей. Также стало известно, что государственная компания «Автодор» заключила договоры со службами по гидрометеорологии, чтобы узнавать о грядущих изменениях погоды.

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#Светлана Саранча#Ростовская область#Погода#Техника#Зима#Гололед#Дороги#Безопасность#Автодор
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