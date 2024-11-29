Слюсарь рассказал о масштабах повреждений в Ростовской области после атаки БПЛА

Posted 29 ноября, 12:42
Published 29 ноября, 12:42
Modified 29 ноября, 12:44
Updated 29 ноября, 12:44
Напомним, что ночью 29 ноября системам ПВО удалось сбить 29 дронов. В результате атаки пострадали северо-западные районы Ростовской области, где были повреждены частные дома, нежилые здания и промышленный объект, на котором вспыхнул крупный пожар.
Слюсарь рассказал, что в Каменском и Трасовском районах во всю проводятся подворовые обходы для уточнения масштабов повреждения. На данный момент известно, что обломками БПЛА повержены дома слободы Дячкино. Там шесть домов лишились остекления, а также незначительно пострадало здание сельского клуба. Также разбиты окна и у шести квартир двухэтажного дома в поселке Молодежный. А вот в хуторе Масаловка повреждения получила кровля частного дома, где никто не живет.
Обломки БПЛА упали и за пределами населенных пунктов. При этом у некоторых беспилотников сохранились элементы взрывных устройств. Дончанам не рекомендуется трогать или подходить близко к ним, врио губернатора призвал сразу вызывать спецслужбы.
Добавим, что тушение пожара в Каменском районе продолжается. Жителям, чьи дома пострадали, будет возмещен ущерб в полном объеме. Им будут назначены единоразовые выплаты.
Ранее стало известно, что едкий дым от пожара на нефтебазе под Каменском дошел до города Шахты.