Слюсарь рассказал о масштабах повреждений в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь рассказал, что в Каменском и Трасовском районах во всю проводятся подворовые обходы для уточнения масштабов повреждения. На данный момент известно, что обломками БПЛА повержены дома слободы Дячкино. Там шесть домов лишились остекления, а также незначительно пострадало здание сельского клуба. Также разбиты окна и у шести квартир двухэтажного дома в поселке Молодежный. А вот в хуторе Масаловка повреждения получила кровля частного дома, где никто не живет.