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Posted 29 ноября, 12:42

Published 29 ноября, 12:42

Modified 29 ноября, 12:44

Updated 29 ноября, 12:44

Юрий Слюсарь рассказал о масштабах повреждений под Каменском после атаки БПЛА

Слюсарь рассказал о масштабах повреждений в Ростовской области после атаки БПЛА

29 ноября 2024, 12:42
Фото: mchs.gov.ru. иллюстрация. Юрий Слюсарь рассказал о масштабах повреждений под Каменском после атаки БПЛА
Специалисты продолжают оценивать объемы ущерба, который был нанесен Ростовской области ночью во время массированной атаки беспилотников, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в личной телеграм-канале.

Напомним, что ночью 29 ноября системам ПВО удалось сбить 29 дронов. В результате атаки пострадали северо-западные районы Ростовской области, где были повреждены частные дома, нежилые здания и промышленный объект, на котором вспыхнул крупный пожар.

Слюсарь рассказал, что в Каменском и Трасовском районах во всю проводятся подворовые обходы для уточнения масштабов повреждения. На данный момент известно, что обломками БПЛА повержены дома слободы Дячкино. Там шесть домов лишились остекления, а также незначительно пострадало здание сельского клуба. Также разбиты окна и у шести квартир двухэтажного дома в поселке Молодежный. А вот в хуторе Масаловка повреждения получила кровля частного дома, где никто не живет.

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Обломки БПЛА упали и за пределами населенных пунктов. При этом у некоторых беспилотников сохранились элементы взрывных устройств. Дончанам не рекомендуется трогать или подходить близко к ним, врио губернатора призвал сразу вызывать спецслужбы.

Добавим, что тушение пожара в Каменском районе продолжается. Жителям, чьи дома пострадали, будет возмещен ущерб в полном объеме. Им будут назначены единоразовые выплаты.

Ранее стало известно, что едкий дым от пожара на нефтебазе под Каменском дошел до города Шахты.

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