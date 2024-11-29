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Posted 29 ноября, 04:04

Published 29 ноября, 04:04

Modified 29 ноября, 05:35

Updated 29 ноября, 05:35

Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

29 ноября 2024, 04:04
Фото: donland.ru. Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Минимум два частных дома пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область

Сюжет
Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале о последствиях ночной атаки БПЛА на территории региона.

По словам главы региона, не менее 30 беспилотных летательных аппаратов атаковали регион минувшей ночью. На северо-западе Ростовской области атаке подверглись Тарасовский и Каменский районы. Обломки одного из аппаратов упали во дворе жилого дома, повредив в нем остекление.

Другой аппарат рухнул в Каменском районе, повредив кровлю дома в хуторе Масаловка. В доме никто не проживал, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Воронка образовалась после падения обломков беспилотника в Зернограде
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Позднее врио губернатора проинформировал о крупном пожаре на промышленном объекте в Каменском районе. Судя по снимкам и видео в Сети, горит нефтехранилище, которое в августе также подверглось атаке беспилотников. Тогда на тушение пожара потребовалось около двух недель.

На этот раз к тушению привлечены больше сотни спасателей и почти четыре десятка единиц техники. О пострадавших не сообщается.

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