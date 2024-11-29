Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Posted 29 ноября, 04:04
Published 29 ноября, 04:04
Modified 29 ноября, 05:35
Updated 29 ноября, 05:35
По словам главы региона, не менее 30 беспилотных летательных аппаратов атаковали регион минувшей ночью. На северо-западе Ростовской области атаке подверглись Тарасовский и Каменский районы. Обломки одного из аппаратов упали во дворе жилого дома, повредив в нем остекление.
Другой аппарат рухнул в Каменском районе, повредив кровлю дома в хуторе Масаловка. В доме никто не проживал, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Позднее врио губернатора проинформировал о крупном пожаре на промышленном объекте в Каменском районе. Судя по снимкам и видео в Сети, горит нефтехранилище, которое в августе также подверглось атаке беспилотников. Тогда на тушение пожара потребовалось около двух недель.
На этот раз к тушению привлечены больше сотни спасателей и почти четыре десятка единиц техники. О пострадавших не сообщается.