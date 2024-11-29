Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область

Позднее врио губернатора проинформировал о крупном пожаре на промышленном объекте в Каменском районе. Судя по снимкам и видео в Сети, горит нефтехранилище, которое в августе также подверглось атаке беспилотников. Тогда на тушение пожара потребовалось около двух недель.