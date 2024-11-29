Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области

Posted 29 ноября, 16:49
Published 29 ноября, 16:49
Modified 29 ноября, 16:51
Updated 29 ноября, 16:51
Напомним, что ночью 29 ноября Ростовскую области атаковали вражеские беспилотники. Всего системы ПВО ликвидировали 29 дронов. На этот раз целью врага стали объекты на северо-западе региона. Обломки сбитых БПЛА упали в населенных пунктах и за их пределами в Каменском и Тарасовском районах. В результате повреждения получили жилые дома и административные здания. Кроме того, вспыхнул пожар на крупном промышленном объекте.
Слюсарь предупредил, что подходить к обломкам беспилотников запрещается, так как в некоторых из них могли остаться элементы взрывных устройств. При обнаружении таких объектов рекомендуется отойти от них подальше и срочно вызвать сотрудников полиции. К месту обнаружения прибудут спецслужбы и проведут необходимые проверки.
Ранее профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами.