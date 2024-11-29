rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 16:49

Published 29 ноября, 16:49

Modified 29 ноября, 16:51

Updated 29 ноября, 16:51

Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области

Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области

29 ноября 2024, 16:49
Фото: mchs.gov.ru. Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь попросил население не подходить и не трогать обломки беспилотников, так как это может быть опасно. Об этом глава региона рассказал в телеграм-канале.

Напомним, что ночью 29 ноября Ростовскую области атаковали вражеские беспилотники. Всего системы ПВО ликвидировали 29 дронов. На этот раз целью врага стали объекты на северо-западе региона. Обломки сбитых БПЛА упали в населенных пунктах и за их пределами в Каменском и Тарасовском районах. В результате повреждения получили жилые дома и административные здания. Кроме того, вспыхнул пожар на крупном промышленном объекте.

Глава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены
Узнать подробнее

Слюсарь предупредил, что подходить к обломкам беспилотников запрещается, так как в некоторых из них могли остаться элементы взрывных устройств. При обнаружении таких объектов рекомендуется отойти от них подальше и срочно вызвать сотрудников полиции. К месту обнаружения прибудут спецслужбы и проведут необходимые проверки.

Ранее профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами.

Читайте также:
В России произошла массовая атака БПЛА на Москву 10 ноябряГубернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на НовошахтинскРостовская область отбивается от дронов, а с туристов в Азове решили «стричь» налог
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Обломки#Террористическая атака#Дроны#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика