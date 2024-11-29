Сотрудники Модульбанка: как сделать работу в бухгалтерских селф-сервисах безопасной

Несмотря на то, что самые передовые на сегодня платформы стараются сократить риски появления ошибок, привлекая для этого алгоритмы проверки данных, опции автоматического обновления законодательства и встроенных подсказок для пользователей, исключить вероятность ошибок на 100% не получится. Достаточно часто случается такое, что система неверно рассчитывает сумму налога к уплате из-за устаревших формул или неправильных настроек. Могут появиться и проблемы с синхронизацией информации, периодически возникают технические сбои, или же не учитываются актуальные изменения налогового законодательства.