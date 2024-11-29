Сотрудники Модульбанка: как сделать работу в бухгалтерских селф-сервисах безопасной

Posted 29 ноября, 07:43
Published 29 ноября, 07:43
Modified 29 ноября, 07:48
Updated 29 ноября, 07:48
Однако нужно признать, что помогая справиться с ведением бизнеса, такие системы не защищают от появления возможных ошибок, поэтому необходим регулярный контроль со стороны пользователя. Об этом пишет NewsNN.ru.
Несмотря на то, что самые передовые на сегодня платформы стараются сократить риски появления ошибок, привлекая для этого алгоритмы проверки данных, опции автоматического обновления законодательства и встроенных подсказок для пользователей, исключить вероятность ошибок на 100% не получится. Достаточно часто случается такое, что система неверно рассчитывает сумму налога к уплате из-за устаревших формул или неправильных настроек. Могут появиться и проблемы с синхронизацией информации, периодически возникают технические сбои, или же не учитываются актуальные изменения налогового законодательства.
Для диагностики подобных ошибок владельцы бизнеса могут обратиться в консультационные компании, к финансовым консультантам или к своим технологическим партнерам. Отделы корпоративного обслуживания, где оказывают такие консультационные услуги, открыты во многих финансовых организациях. Примечательно, что ряд банков уже предлагает полноценные линии помощи бизнесу, вред которому нанесли бухгалтерские селф-сервисы.
Модульбанк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб, анонсировал запуск линии поддержки предпринимателей, пострадавших из-за обращения к бухгалтерским селф-сервисам.
Управляющий директор Модульбанка Никита Константинов уверяет, что банковские специалисты досконально разбираются в специфике каждого направления деятельности, чтобы консультировать предпринимателей в случае возникновения таких ошибок и предупредить проблемы с налоговыми органами.
Представитель Модульбанка добавил, что такие ситуации, когда работа с селф-сервисами, включая банковские, может привести к достаточно ощутимым ошибкам, нередки.
«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — приводит распространенные примеры Никита Константинов.
«Модульбухгалтерия» — это бухгалтерия со специалистами, которые будут работать над составлением документов на компенсацию или неустойку владельцам бизнеса, получившими доначисления из-за некорректного учета в банковских селф-сервисах. Такие эксперты, если появится необходимость, способны также представлять интересы своих клиентов в суде.
Все ситуации нуждаются в индивидуальном разборе, поэтому, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант поддержки, лучше всего обратиться непосредственно в банк. Такие услуги на российском рынке банковских услуг предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. Примечательно, что некоторые кредитные организации предлагают уже интегрированные бухгалтерские сервисы, автоматически синхронизирующие банковские операции с финансовым учетом. Такой алгоритм действий снижает риск ошибок до минимума.