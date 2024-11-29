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Posted 29 ноября, 13:04

Published 29 ноября, 13:04

Modified 29 ноября, 13:06

Updated 29 ноября, 13:06

Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое

Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое

29 ноября 2024, 13:04
Фото: ВТБ.
В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ около 100 тысяч продуктов и сервисов ВТБ. По сравнению с октябрем этого года выдачи увеличились почти в два раза, а показатели прошлого месяца были достигнуты всего за 13 дней ноября.

Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали:

  • дебетовые и кредитные карты (на них приходится 30% от всех оформленных продуктов);
  • ВТБ Онлайн (20% от всех оформленных продуктов);
  • вклады и накопительные счетов (10% от всех оформленных продуктов).

За период работы ВТБ в Крыму программу лояльности банка подключили и настроили более 12 тысяч клиентов.

В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.

ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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