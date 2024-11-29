Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое

Posted 29 ноября, 13:04
Published 29 ноября, 13:04
Modified 29 ноября, 13:06
Updated 29 ноября, 13:06
Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали:
За период работы ВТБ в Крыму программу лояльности банка подключили и настроили более 12 тысяч клиентов.
В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.
ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.