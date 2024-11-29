Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Каменском районе

Posted 29 ноября, 04:52
Published 29 ноября, 04:52
Modified 29 ноября, 05:34
Updated 29 ноября, 05:34
Об атаке на регион сообщил около 2.20 мск врио губернатора Юрий Слюсарь. Он проинформировал о последствиях, в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля одного дома и остекление у другого. Но среди людей пострадавших не было.
Позднее Слюсарь написал о крупном возгорании на промышленном объекте в Каменском районе. Судя по кадрам в Сети, горит нефтебаза. Водители, едущие по трассе М-4 «Дон» сообщают, что зарево пожара видно за десятки километров. Глава региона сообщил, что к тушению объекта привлечены 103 спасателя и 38 единиц техники.
По информации Минобороны РФ, атака на регион была совершена вражескими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Кроме Ростовской области БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и над территорией Республики Крым.
Подробнее о пожаре в Каменске-Шахтинском — в сюжете RostovGazeta.