rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 04:52

Published 29 ноября, 04:52

Modified 29 ноября, 05:34

Updated 29 ноября, 05:34

Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Каменске-Шахтинском

Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Каменском районе

29 ноября 2024, 04:52
Фото: Минобороны РФ. Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Каменске-Шахтинском
Сюжет
Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
В ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали 29 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

Об атаке на регион сообщил около 2.20 мск врио губернатора Юрий Слюсарь. Он проинформировал о последствиях, в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля одного дома и остекление у другого. Но среди людей пострадавших не было.

Позднее Слюсарь написал о крупном возгорании на промышленном объекте в Каменском районе. Судя по кадрам в Сети, горит нефтебаза. Водители, едущие по трассе М-4 «Дон» сообщают, что зарево пожара видно за десятки километров. Глава региона сообщил, что к тушению объекта привлечены 103 спасателя и 38 единиц техники.

Нефтебаза горит в Каменске-Шахтинском после атаки беспилотников
Узнать подробнее

По информации Минобороны РФ, атака на регион была совершена вражескими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Кроме Ростовской области БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и над территорией Республики Крым.

Подробнее о пожаре в Каменске-Шахтинском — в сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую областьВ ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили 47 боевых беспилотниковПоявились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Каменск-Шахтинский#Беспилотник#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Упал беспилотник#Крупный пожар#Минобороны#Каменск#Атака#Нефтебаза#Происшествия#Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика