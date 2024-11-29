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Posted 29 ноября, 11:11

Published 29 ноября, 11:11

Modified 29 ноября, 11:13

Updated 29 ноября, 11:13

Где дешевле всего купить картошку в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области картошка дешевле

29 ноября 2024, 11:11
Фото: Pxhere. Где дешевле всего купить картошку в Ростовской области

Самая дешевая картошка в Ростовской области продается в Миллерово

Ростовстат опубликовал актуальные цены на конец ноября. Рассказываем, на сколько подорожал картофель за последний месяц и где его дешевле всего покупать.

Средняя цена на этот овощ выросла на два рубля. По данным на 5 ноября, килограмм можно было купить за 56 рублей в среднем по региону. Теперь, к 25 числу, за него просят больше 58.

Самая дорогая картошка продается в Таганроге. Там цена колеблется в районе 61 рубля (как и месяц назад). В Шахтах она стоит 59 рублей (раньше — 57), в Волгодонске — 59 рублей (было — 54), а в Ростове-на-Дону — 58 (вместо 55). В Сальске цены не изменились: 55 рублей, как и прежде.

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В Миллерово картофель подорожал сразу на четыре рубля. Однако на фоне остальных крупных городов там все еще самая дешевая картошка. Килограмм стал стоить 50 рублей, когда раньше за него просили 46.

Ранее стало известно, где продают самое дешевое сливочное масло в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Цены#Волгодонск#Миллерово#Сальск#Картошка
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