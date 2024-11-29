Стало известно, где в Ростовской области картошка дешевле

Самая дорогая картошка продается в Таганроге. Там цена колеблется в районе 61 рубля (как и месяц назад). В Шахтах она стоит 59 рублей (раньше — 57), в Волгодонске — 59 рублей (было — 54), а в Ростове-на-Дону — 58 (вместо 55). В Сальске цены не изменились: 55 рублей, как и прежде.