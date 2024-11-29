Стало известно, где в Ростовской области картошка дешевле

Posted 29 ноября, 11:11
Published 29 ноября, 11:11
Modified 29 ноября, 11:13
Updated 29 ноября, 11:13
Средняя цена на этот овощ выросла на два рубля. По данным на 5 ноября, килограмм можно было купить за 56 рублей в среднем по региону. Теперь, к 25 числу, за него просят больше 58.
Самая дорогая картошка продается в Таганроге. Там цена колеблется в районе 61 рубля (как и месяц назад). В Шахтах она стоит 59 рублей (раньше — 57), в Волгодонске — 59 рублей (было — 54), а в Ростове-на-Дону — 58 (вместо 55). В Сальске цены не изменились: 55 рублей, как и прежде.
В Миллерово картофель подорожал сразу на четыре рубля. Однако на фоне остальных крупных городов там все еще самая дешевая картошка. Килограмм стал стоить 50 рублей, когда раньше за него просили 46.
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