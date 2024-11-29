Свыше 60% россиян верят в банки с ИИ-роботами

Каждый пятый россиянин (22%) уверен, что ИИ-алгоритмы будут более благосклонны к ним в вопросах выдачи кредитов, чем живые сотрудники банка: будут выдавать больший объем средств на более выгодных условиях. Четверть россиян считает, что они не заметят разницы, будет ли решение о кредите принимать живой сотрудник или робот. Треть опрошенных высказали предположение, что ИИ будет выдавать им меньшие суммы. 19% респондентов ответили, что будут возможны ситуации, когда ИИ будет благосклоннее к клиенту, и напротив, более осторожно подходить к выдаче ему крупных сумм.