Участники СВО из Нижегородской области смогут улучшить свои жилищные условия

Posted 29 ноября, 09:05
Published 29 ноября, 09:05
Modified 29 ноября, 09:06
Updated 29 ноября, 09:06
Правительство региона внедрило военный социальный контракт для военнослужащих и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Данный контракт предлагается оформить через министерство социального развития Нижегородской области. В рамках контракта члены семей военнослужащих и сами участники СВО получат поддержку от специалистов службы социальной защиты, пишет newsnn.ru.
Многих участников СВО и их семьи интересует возможность улучшения жилищных условий. В Нижнем Новгороде для них предусмотрена скидка в 10% на покупку жилья, предложенная группой компаний «Каркас Монолит» в нескольких жилых комплексах города. Любители активного образа жизни могут обратить внимание на квартиры в «КМ Тимирязевский», расположенном рядом с парком Пушкина.
Семьи с детьми могут рассмотреть тихий и спокойный «КМ Анкудиновский Парк», который предлагает продуманную и комфортную инфраструктуру. Этот жилой комплекс соседствует с Анкудиновским лесопарком и ботаническим садом, а всего в десяти километрах находится музей-заповедник «Щелоковский хутор».
Стоит отметить, что в «КМ Ривер Парк» и «КМ Анкудиновский Парк» квартиры доступны с отделкой, включая встроенные кухни. В Ленинском районе, который удобно связан транспортом и логистикой, есть возможность приобрести квартиру со скидкой в готовом жилом комплексе КМ Ривер Парк, расположенном в непосредственной близости от станции метро «Заречная».
Кроме того, действуют специальные предложения от застройщика в «КМ Дом на Барминской» для тех, кто ценит уникальное жилье в историческом центре Нижнего Новгорода на Дятловых горах.
Во всех жилых комплексах предусмотрен широкий выбор квартир с различными планировками, а также безопасные дворы, свободные от автомобилей, и зоны для семейного отдыха.
Для участия в акции необходимо выполнить несколько условий: приобрести квартиру любым удобным способом — наличными, через ипотеку или в рассрочку; также требуется предоставить документ, подтверждающий участие в СВО.
В 2022 и 2023 годах правительство Нижегородской области освободило участников СВО от уплаты транспортного налога на легковые авто, мотоциклы и моторные лодки с конкретной мощностью. Решение о продлении данной меры на текущий год будет принято позже.
Помимо налоговых льгот, жители Нижегородской области могут рассчитывать на денежные выплаты по кредитам, займам и договорам лизинга. Для этого необходимо было заключить военный социальный контракт.