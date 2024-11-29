Участники СВО из Нижегородской области смогут улучшить свои жилищные условия

Многих участников СВО и их семьи интересует возможность улучшения жилищных условий. В Нижнем Новгороде для них предусмотрена скидка в 10% на покупку жилья, предложенная группой компаний «Каркас Монолит» в нескольких жилых комплексах города. Любители активного образа жизни могут обратить внимание на квартиры в «КМ Тимирязевский», расположенном рядом с парком Пушкина.