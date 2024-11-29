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Posted 29 ноября, 06:45

Published 29 ноября, 06:45

Modified 29 ноября, 08:50

Updated 29 ноября, 08:50

Урбанист рассказал о проблемах с общественным транспортом и их решении в Ростове

Урбанист Зайцев предложил заменить автобусы на электротранспорт

29 ноября 2024, 06:45
Фото: rostovgazeta.ru. Урбанист рассказал о проблемах с общественным транспортом и их решении в Ростове
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Эксклюзив
Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что у общественного транспорта в Ростове множество проблем. Для их решения сделать придется немало. В том числе, заменить на троллейбусы и трамваи городские автобусы.

Проблемы с общественным транспортом

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил ростовским чиновникам проехаться на автобусе по городу.

Министр транспорта Виталий Кушнарев посчитал свою поездку на автобусе № 33 комфортной. В числе недостатков он назвал гонки между водителями автобусов и плохое состояние остановок.

Глава Ростова Алексей Логвиненко и вовсе не нашел никаких вопросов к работе городского общественного транспорта.

Однако жители Ростова жалуются на целый ряд существующих проблем. В их числе — недовыпуск автобусов и простои транспорта на остановках. Горожане подчеркивают, что, особенно вечером, никуда уехать нельзя.

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«Нехватка водителей — это не оправдание. Водителям созданы тяжелые условия для работы, за которую платят недостаточно. Нынешнее положение закреплено в 2023 году продлением контрактов на старых условиях до 2027 года. А регулируемый тариф за проезд по политическим причинам устанавливают на рубль дешевле, чем в Краснодаре», — отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист подчеркивает, что в Ростове отсутствует компетентный орган по организации дорожного движения.

«Департамент автодорог больше заинтересован расширять дороги и строить эстакады, чем за счёт выделенных полос улучшать работу общественного транспорта и ущемлять автовладельцев», — высказывает мнение эксперт.
Урбанист подчеркивает, что в Ростове отсутствует компетентный орган по организации дорожного движения.Урбанист подчеркивает, что в Ростове отсутствует компетентный орган по организации дорожного движения.
Урбанист подчеркивает, что в Ростове отсутствует компетентный орган по организации дорожного движения.. Фото: rostovgazeta.ru
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Как изменить ситуацию

Урбанист уверен, что менять ситуацию с общественным транспортом в Ростове надо с выделения из департамента дорог отдельного центра организации дорожного движения (ЦОДД). Этот Центр должен распоряжаться своим бюджетом на организацию дорожного движения, на научную деятельность и на предварительное проектирование дорог.

«Я уверен, что в этом случае сразу появятся здравые предложения по выделенным полосам», — подчеркивает Артемий Зайцев.

Вторым шагом эксперт рекомендует заменить автобусы на троллейбусы и трамваи.

«Электробус — это хорошо, но невероятно дорого, когда нужно купить не 20, а сотни единиц. Нужно отменять планы по демонтажу троллейбуса на проспекте Стачки. А автобус №16 легко заменить троллейбусом №10, — уточняет собеседник. — Далее нужно убирать автобусы, например, с Большой Садовой, и оставлять только троллейбусы с автономным ходом. Никто же не скажет, что троллейбус не эффективен и собирает мало выручки. Троллейбус на маршруте без автобуса очень эффективен».

Еще одной мерой для улучшения ситуации с общественным транспортом в Ростове урбанист считает переход на брутто-контракты с перевозчиками. Это когда оплата перевозчику идет за рейс, а не за пассажира.

«Эту сложную реформу подготовил Христофор Ермашов [бывший директор дептранса Ростова — прим. редакции], но на нее не пошли. Хотя ничто не мешало в 2023 году разыграть на конкурсе несколько маршрутов на брутто-контрактах. Город сам собирает выручку — это затраты. Но зато город может регулировать тариф для населения и делать бесплатные пересадки», — резюмирует урбанист.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове.

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