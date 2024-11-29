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Posted 29 ноября, 18:54

Published 29 ноября, 18:54

Modified 29 ноября, 18:56

Updated 29 ноября, 18:56

Утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей

Утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей

29 ноября 2024, 18:54
Фото: 1MI. Утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей
АО «Ростовводоканал» ищет подрядчика, который займется утилизацией отходов. За годовой контракт компания предлагает 37 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Тендер опубликовали 29 ноября.

Безопасно утилизировать отходы придется с даты подписания до конца 2025 года. Погрузка будет на улице Вересаева каждый будний день с 08:00 до 17:00 мск. Прежде чем принять отходы, подрядчику нужно их взвесить и оформить необходимые документы.

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Затем мусор отвезут на полигон для промышленных отходов. Примерный объем, с которым предстоит работать, за год составит около 45 тысяч тонн.

Подать заявку на участие в тендере можно до 11 декабря. Через пять дней, 16 декабря, состоится электронный аукцион. Начальная цена контракта составляет 37,1 миллиона рублей. Тот, кто подойдет по критериям и предложит наименьшую сумму, станет победителем.

Ранее стало известно, чем чревато засорение труб влажными салфетками.

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