Утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей

Безопасно утилизировать отходы придется с даты подписания до конца 2025 года. Погрузка будет на улице Вересаева каждый будний день с 08:00 до 17:00 мск. Прежде чем принять отходы, подрядчику нужно их взвесить и оформить необходимые документы.