Утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей

Posted 29 ноября, 18:54
Published 29 ноября, 18:54
Modified 29 ноября, 18:56
Updated 29 ноября, 18:56
Безопасно утилизировать отходы придется с даты подписания до конца 2025 года. Погрузка будет на улице Вересаева каждый будний день с 08:00 до 17:00 мск. Прежде чем принять отходы, подрядчику нужно их взвесить и оформить необходимые документы.
Затем мусор отвезут на полигон для промышленных отходов. Примерный объем, с которым предстоит работать, за год составит около 45 тысяч тонн.
Подать заявку на участие в тендере можно до 11 декабря. Через пять дней, 16 декабря, состоится электронный аукцион. Начальная цена контракта составляет 37,1 миллиона рублей. Тот, кто подойдет по критериям и предложит наименьшую сумму, станет победителем.
Ранее стало известно, чем чревато засорение труб влажными салфетками.