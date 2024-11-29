В донской столице прошел заключительный этап городского конкурса «Учитель года»

Последний этап городского конкурса представлял собой диалог с аудиторией. Здесь были представители сферы образования, родители учеников, журналисты и сами воспитанники ростовских школ. Преподавателям задавали один вопрос и они отвечали по очереди. Вопросы касались различных тем, от построения взаимоотношений с учениками, до учебных процессов и использования различных технологий в обучении. Все из конкурсантов справились на пять. Однако результаты зрительского голосования определили одного победителя. Им стала учитель биологии МАОУ «Юридическая гимназия №9» Анастасия Баскакова.