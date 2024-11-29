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Posted 29 ноября, 17:02

Published 29 ноября, 17:02

Modified 29 ноября, 17:04

Updated 29 ноября, 17:04

В донской столице прошел заключительный этап городского конкурса «Учитель года»

В донской столице прошел заключительный этап городского конкурса «Учитель года»

29 ноября 2024, 17:02
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
Сегодня в донской столице прошел заключительный этап муниципального конкурса «Учитель года». В нем приняли участие три преподавателя из школ нашего города.

На «Профессиональный разговор», именно так назывался этот этап, собрались представители городского образовательного сообщества, школьники и их родители. Оценивало навыки педагогов профессиональное жюри.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Мероприятие проходило на базе IT-куба Дворца творчества детей и молодёжи. Оно стало заключительным испытанием конкурса в основной номинации «Учитель года». Как правило, в нее попадают три лучших конкурсанта, которые показали достойные результаты в трех предыдущих этапах: «Медиавизитка и разговор со школьниками», «Уурок» и «Мастер класс „.

По словам начальника управления образования города Ростова-на-Дону Виктории Чернышовой, профессиональные конкурсы в городе проводятся ежегодно. Однако одним из наиболее масштабных и значимых является конкурс профессионального мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону».

— Участниками этого конкурса только за последние три года стали более 2000 педагогических работников муниципальных образовательных организаций. Отрадно отметить, что наши педагоги в предыдущие годы достойно представляли город на уровне региона и страны, входя в число победителей, призёров, финалистов. Уверена, что нынешний конкурс сможет нам открыть новые педагогические таланты, как среди молодых, начинающих учителей, так и среди их более опытных коллег. Ведь ежегодно конкурс профессионального мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону» пополняет копилку новейших педагогических технологий, которые используются нашими учителями и воспитателями в дальнейшем в своей педагогической практике. Хочу пожелать участникам конкурса творческих открытий, коллективной, командной работы с учениками и их родителями, профессионального роста и достойной демонстрации своей педагогической системы городскому сообществу, — поделилась Виктория Чернышова.
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Последний этап городского конкурса представлял собой диалог с аудиторией. Здесь были представители сферы образования, родители учеников, журналисты и сами воспитанники ростовских школ. Преподавателям задавали один вопрос и они отвечали по очереди. Вопросы касались различных тем, от построения взаимоотношений с учениками, до учебных процессов и использования различных технологий в обучении. Все из конкурсантов справились на пять. Однако результаты зрительского голосования определили одного победителя. Им стала учитель биологии МАОУ «Юридическая гимназия №9» Анастасия Баскакова.

Как отметила член профессионального жюри, директор ростовского лицея № 11 Валентина Потантуева, главный финалист конкурса будет определен по общему показателю балов во всех этапах.

— Для меня каждый год конкурса “ Учитель года», как муниципальный, так и региональный это праздник на который я иду с удовольствием. Увидеть мастер классы, уроки, новые методики преподавания, все это дорогого стоит. В этот раз мы увидели прекрасные уроки, мастер классы и грамотный профессиональный разговор, который стал заключительным этапом городского конкурса. Теперь нам предстоит подвести результаты всех этапов, и когда будет выбран победитель, он представит Рсотов-на-Дону на региональном конкурсе «Учитель года 2025», который пройдет весной, — добавила Валентина Потантуева.
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