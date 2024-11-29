Итоги дня: под Каменском полыхала нефтебаза, а дончане не свели доходы с расходами

Posted 29 ноября, 18:33
Published 29 ноября, 18:33
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Ночью 29 ноября Ростовскую область атаковали 29 беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО и средств РЭБ ликвидировали беспилотники. В результате атаки никто не пострадал.
По данным врио губернатора Юрия Слюсаря обломки БПЛА повредили дома в Каменском и Трасовском районах. Так, в слободе Дяченко в шести домах выбило стекла и незначительно пострадало здание сельского клуба. Также разбиты окна и у шести квартир двухэтажки в поселке Молодежный. А в хуторе Масаловка повреждения получила кровля частного дома, в котором никто не проживал. Людям, чьи дома и квартиры пострадали, будут назначены единоразовые выплаты.
Кроме того, падение обломков дронов привело к возгоранию на крупном промышленном объекте под Каменском-Шахтинским. Детали происшествия неизвестны, по кадрам очевидцев, горит нефтебаза. Зарево пожара видно за десятки километров.
Добавим, что обломки БПЛА также приземлились и за пределами населенных пунктов. При обнаружении частей дронов жителям Ростовской области рекомендуется не прикасаться к ним и в срочном порядке вызвать сотрудников полиции.
С 1 декабря в Ростовской области на двух участках трассы М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим. Это значит, что транспортные средства не смогут разгоняться больше 90 километров в час. Летний скоростной режим (до 110 километров в час) вернут в апреле 2025 года.
Добавим, что речь идет об отрезках, расположенных с 777 по 933 километр и с 1091 по 1119 километр автодороги М-4 «Дон». Ограничение введены для повышения безопасности на дорогах и уменьшения числа ДТП зимой.
С января по сентябрь 2024 года номинальный доход жителей Ростовской области составил 1 958,8 миллиарда рублей. За указанный период реальный заработок дончан вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем денежные доходы на душу населения увеличились на 17%.
Средняя заработная плата населения донского региона с января по сентябрь 2023 года составила 52,4 тысячи рублей. Большинство средств люди тратят на покупку товаров — 70,9%, на оплату услуг — 20,3% и на обязательные взносы — 11,6%. При этим денег хватает только на основные нужны, чтобы побаловать себя, развлечься или покрыть незапланированные траты жителям приходится расставаться со сбережениями. Из-за этого расходы людей превышают доходы на 2,8%.
Добавим, что примерно 50% своих доходов жители Ростовской области получают благодаря работе. Есть и те, кто зарабатывает за счет соцвыплат -16,7%, предпринимательской деятельности — 14,3% и доходов от собственности — 13,8%.