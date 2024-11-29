Итоги дня: под Каменском полыхала нефтебаза, а дончане не свели доходы с расходами

Средняя заработная плата населения донского региона с января по сентябрь 2023 года составила 52,4 тысячи рублей. Большинство средств люди тратят на покупку товаров — 70,9%, на оплату услуг — 20,3% и на обязательные взносы — 11,6%. При этим денег хватает только на основные нужны, чтобы побаловать себя, развлечься или покрыть незапланированные траты жителям приходится расставаться со сбережениями. Из-за этого расходы людей превышают доходы на 2,8%.