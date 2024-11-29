В ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили 29 боевых беспилотников

В результате атаки в Ростовской области на северо-западе региона была повреждена кровля в одном частном доме и выбиты стекла в другом. Также загорелся крупный промышленный объект в Каменском районе. Судя по размещенным в Сети кадрам, горит нефтебаза. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, к тушению пожара привлечены не менее сотни спасателей и 38 единиц техники. Подробнее о происшествии в сюжете RostovGazeta.