В ночь на 29 ноября в Ростовской области сбили 29 боевых беспилотников

Posted 29 ноября, 04:38
Published 29 ноября, 04:38
Modified 29 ноября, 07:59
Updated 29 ноября, 07:59
В ведомстве проинформировали, что в течение прошедшей ночи были пресечены атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Так дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 29 сбили над территорией Ростовской области. Кроме того, восемь БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым.
В результате атаки в Ростовской области на северо-западе региона была повреждена кровля в одном частном доме и выбиты стекла в другом. Также загорелся крупный промышленный объект в Каменском районе. Судя по размещенным в Сети кадрам, горит нефтебаза. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, к тушению пожара привлечены не менее сотни спасателей и 38 единиц техники. Подробнее о происшествии в сюжете RostovGazeta.