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Posted 29 ноября, 18:18

Published 29 ноября, 18:18

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

В Ростове-на-Дону открылся музей истории города

В Ростове-на-Дону открылся музей истории города

29 ноября 2024, 18:18
Фото: Сайт Музея истории Ростова-на-Дону. В Ростове-на-Дону открылся музей истории города
В Ростове-на-Дону прошло открытие Музея истории города, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Музей истории Ростова-на-Дону открылся по адресу улица Шаумяна, 65. Решение о его создании было принято городскими властями в августе 2020 года.

В здании на Шаумяна размести три зала, посвященные разным периодам истории города. Первые два рассказывают о событиях второй половины 19 века и первой половины 20 века, третий новый зал — о специальной военной операции и об участии города в ней.

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Добавим, что музей имеет большую коллекцию экспонатов, которая насчитывает более семи тысяч объектов. Также сотрудники культурного учреждения регулярно проводят экскурсии и военно-патриотические выставки.

Напомним, что основным зданием музея истории Ростова должен был стать знаменитый «Дом с ангелами» на Московской, 72. В ноябре 2022 года городские власти сообщали, что открыть экспозиции планируется в 2025 году. Но в признанном в 2009 году авариным здании так и не началась реконструкция. В итоге его законсервировали, поскольку здание облюбовали местные бездомные.

До этого RostovGazeta рассказала, что Музей истории Ростова-на-Дону потратил на зал, посвященный СВО, девять миллионов рублей.

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