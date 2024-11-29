В Ростове-на-Дону открылся музей истории города

Posted 29 ноября, 18:18
Published 29 ноября, 18:18
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Музей истории Ростова-на-Дону открылся по адресу улица Шаумяна, 65. Решение о его создании было принято городскими властями в августе 2020 года.
В здании на Шаумяна размести три зала, посвященные разным периодам истории города. Первые два рассказывают о событиях второй половины 19 века и первой половины 20 века, третий новый зал — о специальной военной операции и об участии города в ней.
Добавим, что музей имеет большую коллекцию экспонатов, которая насчитывает более семи тысяч объектов. Также сотрудники культурного учреждения регулярно проводят экскурсии и военно-патриотические выставки.
Напомним, что основным зданием музея истории Ростова должен был стать знаменитый «Дом с ангелами» на Московской, 72. В ноябре 2022 года городские власти сообщали, что открыть экспозиции планируется в 2025 году. Но в признанном в 2009 году авариным здании так и не началась реконструкция. В итоге его законсервировали, поскольку здание облюбовали местные бездомные.
До этого RostovGazeta рассказала, что Музей истории Ростова-на-Дону потратил на зал, посвященный СВО, девять миллионов рублей.