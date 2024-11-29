В Ростове-на-Дону открылся музей истории города

Напомним, что основным зданием музея истории Ростова должен был стать знаменитый «Дом с ангелами» на Московской, 72. В ноябре 2022 года городские власти сообщали, что открыть экспозиции планируется в 2025 году. Но в признанном в 2009 году авариным здании так и не началась реконструкция. В итоге его законсервировали, поскольку здание облюбовали местные бездомные.