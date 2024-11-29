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Posted 29 ноября, 08:16

Published 29 ноября, 08:16

Modified 29 ноября, 08:20

Updated 29 ноября, 08:20

В станице Малая Лучка Ростовской области газифицирован детский сад

В станице Малая Лучка Ростовской области газифицирован детский сад

29 ноября 2024, 08:16
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Работники «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к сетям газоснабжения детский сад «Золотая рыбка» в станице Малая Лучка Дубовского района Ростовской области.

Для газификации дошкольного образовательного учреждения построен газопровод, подключено газовое оборудование. Детский сад работает с 1980 года. На данный момент его посещают 13 детей.

«До перехода на газовое отопление детский сад отапливали с помощью электричества. Благодаря газификации расходы учреждения сократятся», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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