В станице Малая Лучка Ростовской области газифицирован детский сад

Posted 29 ноября, 08:16
Published 29 ноября, 08:16
Modified 29 ноября, 08:20
Updated 29 ноября, 08:20
Для газификации дошкольного образовательного учреждения построен газопровод, подключено газовое оборудование. Детский сад работает с 1980 года. На данный момент его посещают 13 детей.
«До перехода на газовое отопление детский сад отапливали с помощью электричества. Благодаря газификации расходы учреждения сократятся», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Справка
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.