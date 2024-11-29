rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 15:48

Published 29 ноября, 15:48

Modified 29 ноября, 15:50

Updated 29 ноября, 15:50

Весь день болит голова? Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Весь день болит голова? Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

29 ноября 2024, 15:48
Фото: Шедеврум. Весь день болит голова? Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

29 ноября Ростовскую область накрыла магнитная буря, которая продлилась до обеда. Следующее возмущение геомагнитного поля Земли ожидается на грядущей неделе, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, геомагнитная буря 29 ноября продлилась 29 ноября до 12 часов дня. Значение глобального планетарного индекса геомагнитной активности составило 5 баллов (Kp=5) и почти достигает среднего уровня активности — G2. После этого возмущение магнитного поля пошло на спад.

Следующее повышение геомагнитной активности ожидается в период с 6 по 8 декабря. Ученые сообщают, что в эти дни возможно небольшое возбуждение магнитосферы, но оно не достигнет отметки даже слабой магнитной бури (g=1).

Двухдневная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце ноября
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta информировала людей, чувствительных к погодным изменениям, о последствиях колебаний магнитосферы. Во время геомагнитных бурь могут возникнуть головные боли, слабость, тошнота, головокружение и изменения артериального давления. В такие периоды рекомендуется избегать физических нагрузок и сократить потребление психоактивных веществ, таких как кофеин и алкоголь.

Читайте также:
Магнитная буря накроет Ростовскую область 16 октябряЗатяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область в ноябреМагнитная буря накроет Ростовскую область 29 октября
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Погода#Магнитная буря#Геомагнитная активность#Лаборатория солнечной астрономии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика