Весь день болит голова? Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Ранее RostovGazeta информировала людей, чувствительных к погодным изменениям, о последствиях колебаний магнитосферы. Во время геомагнитных бурь могут возникнуть головные боли, слабость, тошнота, головокружение и изменения артериального давления. В такие периоды рекомендуется избегать физических нагрузок и сократить потребление психоактивных веществ, таких как кофеин и алкоголь.