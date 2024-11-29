Весь день болит голова? Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Posted 29 ноября, 15:48
Published 29 ноября, 15:48
Modified 29 ноября, 15:50
Updated 29 ноября, 15:50
По данным ученых, геомагнитная буря 29 ноября продлилась 29 ноября до 12 часов дня. Значение глобального планетарного индекса геомагнитной активности составило 5 баллов (Kp=5) и почти достигает среднего уровня активности — G2. После этого возмущение магнитного поля пошло на спад.
Следующее повышение геомагнитной активности ожидается в период с 6 по 8 декабря. Ученые сообщают, что в эти дни возможно небольшое возбуждение магнитосферы, но оно не достигнет отметки даже слабой магнитной бури (g=1).
Ранее RostovGazeta информировала людей, чувствительных к погодным изменениям, о последствиях колебаний магнитосферы. Во время геомагнитных бурь могут возникнуть головные боли, слабость, тошнота, головокружение и изменения артериального давления. В такие периоды рекомендуется избегать физических нагрузок и сократить потребление психоактивных веществ, таких как кофеин и алкоголь.