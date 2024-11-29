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Posted 29 ноября, 10:15

Published 29 ноября, 10:15

Modified 29 ноября, 10:17

Updated 29 ноября, 10:17

ВТБ начал выплату вкладчикам банка БКФ

ВТБ начал выплату вкладчикам банка БКФ

29 ноября 2024, 10:15
Фото: 1MI.
ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, 25 ноября 2024 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ).

Общий объем выплат составит 2,64 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 11 тысяч вкладчиков. Получить его можно через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.

Возмещение по вкладам выплачивается физическим лицам в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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