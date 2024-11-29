ВТБ начал выплату вкладчикам банка БКФ

Posted 29 ноября, 10:15
Published 29 ноября, 10:15
Modified 29 ноября, 10:17
Updated 29 ноября, 10:17
Общий объем выплат составит 2,64 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 11 тысяч вкладчиков. Получить его можно через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.
Возмещение по вкладам выплачивается физическим лицам в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.
Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.