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Posted 29 ноября, 12:17

Published 29 ноября, 12:17

Modified 29 ноября, 12:19

Updated 29 ноября, 12:19

После атаки взрывоопасные части беспилотников разбросало по Ростовской области

Взрывоопасные обломки БПЛА находят возле населенных пунктов Ростовской области

29 ноября 2024, 12:17
Фото: mchs.gov.ru. иллюстрация. После атаки взрывоопасные части беспилотников разбросало по Ростовской области
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
В Ростовской области даже спустя 12 часов после атаки беспилотников до сих пор находят обломки с элементами взрывного устройства. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, они могут находиться за пределами населенных пунктов.

По словам главы региона, обломки служат наглядным примером работы РЭБ и ПВО.

— Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели, — заявил Юрий Слюсарь.
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Как сообщала RostovGazeta, три десятка БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 29 ноября. К счастью, воздушные цели удалось подавить и уничтожить.

В результате падения обломков повреждения получили шесть домов и административное здание в Тарасовском районе, а также один нежилой дом в Каменском. Кроме того, в последнем произошел пожар на нефтебазе. Больше ста спасателей продолжают бороться с огнем.

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