Взрывоопасные обломки БПЛА находят возле населенных пунктов Ростовской области

Posted 29 ноября, 12:17
Published 29 ноября, 12:17
Modified 29 ноября, 12:19
Updated 29 ноября, 12:19
По словам главы региона, обломки служат наглядным примером работы РЭБ и ПВО.
— Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели, — заявил Юрий Слюсарь.
Как сообщала RostovGazeta, три десятка БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 29 ноября. К счастью, воздушные цели удалось подавить и уничтожить.
В результате падения обломков повреждения получили шесть домов и административное здание в Тарасовском районе, а также один нежилой дом в Каменском. Кроме того, в последнем произошел пожар на нефтебазе. Больше ста спасателей продолжают бороться с огнем.