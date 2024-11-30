Авто влетело в отбойник после массового ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Авария произошла днем 30 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На кадрах видно, что на обочине на аварийной сигнализации стоят два транспортных средства: легковой и грузовой автомобили. А еще она машина врезалась в отбойник и перекрыла одну из полос движения.