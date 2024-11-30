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Posted 30 ноября, 12:56

Published 30 ноября, 12:56

Modified 30 ноября, 12:58

Updated 30 ноября, 12:58

Автомобиль влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Авто влетело в отбойник после массового ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

30 ноября 2024, 12:56
Фото: 1MI. Автомобиль влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись несколько автомобилей. От сильного удара одна из машин впечаталась в отбойник, видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный новости».

Авария произошла днем 30 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На кадрах видно, что на обочине на аварийной сигнализации стоят два транспортных средства: легковой и грузовой автомобили. А еще она машина врезалась в отбойник и перекрыла одну из полос движения.

У иномарки сильно вмят капот и разбит бампер. По словам очевидцев, водитель выжил, но сломал нос об подушку безопасности.

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Видео: 1MI. Автомобиль влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Добавим, что официальных сведений от Госавтоинспекции региона по этому поводу не поступало.

Ранее фура сгорела на Западном шоссе у Батайска. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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