Авто влетело в отбойник после массового ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 30 ноября, 12:56
Published 30 ноября, 12:56
Modified 30 ноября, 12:58
Updated 30 ноября, 12:58
Авария произошла днем 30 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На кадрах видно, что на обочине на аварийной сигнализации стоят два транспортных средства: легковой и грузовой автомобили. А еще она машина врезалась в отбойник и перекрыла одну из полос движения.
У иномарки сильно вмят капот и разбит бампер. По словам очевидцев, водитель выжил, но сломал нос об подушку безопасности.
Добавим, что официальных сведений от Госавтоинспекции региона по этому поводу не поступало.
Ранее фура сгорела на Западном шоссе у Батайска. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.